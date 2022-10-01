Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 09:30
VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO IN DIREZIONE ROMA, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE;
STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO;
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE, ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO NEI PRESSI DI APRILIA;
CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral