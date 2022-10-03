Meteo Roma del 03-10-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-10-03/Meteo%20Roma%20del%2003-10-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord di Natale insegna del tempo stabile con disturbi da nebbia in velocità bassa al mattino sulla pianura padana e schiarite più ampie nel corso del pomeriggio in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro tempo stabile al mattino con disturbi nuvolosi sul versante Adriatico al pomeriggio non si escludono anche dei fenomeni sull’Appennino abruzzese tempo per lo più invariato altrove ampie schiarite in arrivo in serata su tutte le regioni al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con disturbi nuvolosi sulle regioni peninsulari è soleggiato isole maggiori al pomeriggio pioggia sul Molise zone interne della campagna sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni in serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in generale salgono lieve flessione a nord-ovest massime stabili o in lieve calo sulle regioni adriatiche le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa