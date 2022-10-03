Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2022 ore 18:15
VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2022 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TREFFIC IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO IN DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA CODE DA CASSIA VEIENTANA A SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO ANCHE
LA TIBURTINA DAL RACCORDO A TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA NOMENTANA DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA
SI RALLENTA SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PONTINA CODE NELL’ORDINE
DA MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
E DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA QUI PER LAVORI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral