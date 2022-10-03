Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO
TUTTAVIA, SEGNALIAMO
I RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA
IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO
ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA TIBURTINA E NOMENTANA
RISPETTIVAMENTE
DA SAN BASILIO A TIVOLI TERME, VERSO TIVOLI
DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREIZONE MENTANA
INFINE, SI RALLENTA SULLA VIA SALARIA DA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA, VERSO RIETI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’
GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral