Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI
CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
SONO RIMASTI COINVOLTI NEL TAMPONAMENTO DUE MEZZI PESANTI E DUE VETTURE
NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE
TRAFFICO REGOLARE, DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE TRA VILLA LITERNO E FALCIANO
STIMATI RITARDI SINO A 35 MINUTI PE RI TRENI IN VIAGGIO
INFINE, RICORDIAMO CHE LE ULTIME PARTENZA SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE SONO ALLE ORE 21.00 SIA DA PORTA SAN PAOLO SIA DA COLOMBO
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SERALI
IL SERVIZIO SI TRESFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
Servizio fornito da Astral