Avvocato online: i vantaggi di una consulenza legale sul web

Hai la necessità di una consulenza legale online? Assistenza giuridica o più semplicemente di un consulto che ti aiuti a sciogliere un dubbio in ambito di diritto civile, penale o diritto del lavoro?

Che si tratti di: risarcimento danni, problemi con il condominio, successioni, proprietà, separazione o divorzio, puoi trovare una risposta on-line sfruttando tutti i vantaggi di una consulenza legale sul web.

Potrai avere la tua consulenza legale direttamente dal tuo pc o smartphone con costi prestabiliti su questioni di diritto civile, diritto del lavoro e molto altro senza nemmeno muoverti da casa.

Avvocato online: come ricevere aiuto o consigli

Per avere un parere giuridico online è necessario inviare una mail all’indirizzo dell’avvocato online prescelto con le domande a cui vuoi trovare una risposta.

Nel giro di alcune ore riceverai un preventivo personalizzato in base alle tue esigenze e potrai decidere senza alcun impegno se ricontattare l’avvocato online oppure no.

Se decidi di proseguire effettuando il pagamento, l’avvocato online ti risponderà entro 12, massimo, 24 ore sia via mail che se lo desideri per mezzo posta su carta intestata per poter esporre il parere legale ricevuto ad altre persone interessate o per far valere le tue ragioni.

Per approfondire su caratteristiche e vantaggi di un avvocato online, vedere il sito Consulenza Legale Italia.

In cosa consiste concretamente la consulenza?

Questo tipo di consulenza legale la si può definire come un parere per la verità, un giudizio imparziale che viene espresso da un professionista che ha esaminato attentamente il caso ed è quindi preparato a risolvere ogni tuo dubbio.

La consulenza può essere arricchita con suggerimenti e consigli di tipo pratico legati alla questione sia a livello civile che penale.

Il parere online avrà anche tutti i riferimenti alle norme del codice civile e penale e quelle giurisprudenziali. Inoltre verrà scritto in maniera semplice in modo da poter essere compreso anche da chi non ha alcuna nozione di diritto per poter offrire un servizio il più completo possibile.

La consulenza legale sul web permette di risolvere problematiche di natura legale grazie a professionisti che ti assistono a distanza e capaci di adottare le migliori strategie sia in fase giudiziaria che stragiudiziaria dandoti l’opportunità di conoscere prima i tuoi diritti e di non farti cogliere impreparato.

Avvocato online: quali sono i costi?

I costi di un avvocato online variano in base al problema che viene sottoposto.

Il costo minimo è inferiore ai 40 euro iva compresa. Se necessiti di ulteriori chiarimenti li puoi richiedere entro 5 giorni dal parere legale. L’avvocato online non può rilasciare consulenze gratuite dato l’impegno necessario allo studio del singolo caso.

Avvocato online: la professionalità è quella di un parere in studio?

Molti si domandano se la consulenza online ha lo stesso livello di professionalità di un parere espresso in uno studio legale. La risposta è si.

Ogni consulenza viene presa in carico da professionisti, avvocati che sottoscrivono pareri legali pro veritate e che ti garantisce un altissimo livello di professionalità esattamente come in studio.

I vantaggi di una consulenza legale sul web

Una consulenza legale sul web consente di ottenere un parere legale stando comodamente a casa. Non devi fissare un appuntamento in studio guidare nel traffico e cercare parcheggio per ore. Solo se il tuo problema legale avrà la necessità di assistenza approfondita o di tipo giudiziale, allora puoi recarti in studio per degli ulteriori chiarimenti.

Avvocato online: come fare se decidi di iniziare un giudizio?

Se si viene a creare una situazione che rende necessaria un’azione giudiziale o stragiudiziale in seguito alla consulenza legale richiesta sul web puoi decidere di farti assistere dall’avvocato che ti ha dato la consulenza. Grazie alla collaborazione tra avvocati domiciliatari, l’assistenza è possibile su tutto il territorio nazionale.

In questo caso il costo della consulenza verrà scalato da quello della causa con un ulteriore risparmio economico.

Avvocato online: su cosa si può chiedere una consulenza legale sul web?

Puoi richiedere una consulenza sia in ambito di diritto civile che penale.

Vediamo nel dettaglio quali sono le materie su cui puoi chiedere assistenza: