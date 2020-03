Covid19: distribuire buono pasto elettronici ai cittadini in difficoltà economica

Sono ormai numerosi i casi in tutta Italia di persone che non hanno disponibilità economiche per acquistare beni di prima necessità. La solidarietà si sta mostrando forte e sta coinvolgendo tutti, alimentando una rete positiva, dai poliziotti che regalano la spesa agli anziani, a negozianti che regalano frutta e verdura ai clienti in difficoltà, solo per citare alcune esempi.

Giovani per Roma propone al Governo di provvedere immediatamente al rilascio di buono pasto elettronici a tutti coloro che ne facciano richiesta e che vertono in condizioni di necessità – non solo tramite ISEE ma con autocertificazione della non disponibilità di contante sul proprio conto corrente. Sarà così possibile procedere a consegnare digitalmente il voucher da spendere presso la catene di supermercati.

Il momento drammatico e complesso impone scelte rapide e immediate per evitare che tali condizioni di necessità sfocino in azioni illecite. È quanto dichiara in una nota l’Associazione Giovane per Roma a margine della riunione della commissione economica composta da Andrea Chiappetta,Filippo Macchini, Fabio Palombi, Alberto Atelli e Achille Stajano