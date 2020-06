Nuova merce in vendita: la sindrome della capanna –

Giornali e tivvù danno spazio a chi sostiene che, in conseguenza della clausura, si sia diffusa la “sindrome della capanna”, cioè la paura di uscire di casa, di cui, secondo il tg5, soffrirebbero undici milioni di italiani.

Psicologi e sociologi, come tutte le categorie commerciali, fanno di tutto per vendere la propria mercanzia. Per riuscirci, cercano di convincere undici milioni di persone a ammettere di avere una qualche sindrome. (Ard)