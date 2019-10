A MoaCasa 2019 in mostra l’arte per personalizzare l’abitare. Fino al 3 novembre

Inaugurata alla Fiera di Roma la 45a edizione della manifestazione di arredo e design: tra novità e tendenze per rinnovare la casa anche l’esposizione di ceramiche firmate per rendere gli ambienti unici

Che sia attraverso un volto, una borsetta o un sottopiatto, la ceramica entra in casa e dona personalità all’ambiente, con oggetti unici e originali. Tra le tante novità in mostra a MoaCasa 2019 – la manifestazione di arredo e design organizzata da MOA Società Cooperativa alla Fiera di Roma fino al 3 novembre – un’esposizione di opere di designer e artisti che, attraverso l’armonia di colori e forme, ridefiniscono lo spazio abitativo, trasformandolo in una piccola galleria d’arte personale: la scultura di ceramica firmata trova così il suo posto nella zona notte o nel living, come decorazione o oggetto funzionale. Come la borsetta con manico rivestito da un foulard variopinto che può contenere gioielli o il sottopiatto d’artista che, dopo l’utilizzo, finisce in lavastoviglie.

Protagonista la ceramica anche negli arredi, enfatizzata da cromatismi in dissolvenza, accanto al legno che rimane il segno grafico di unione dei diversi ambienti della casa. Tante poi le le proposte di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia – oltre 250 le aziende presenti nei tre padiglioni in un’area espositiva di circa 25.000 mq – per rendere unici gli ambienti attraverso arredi in grado di assecondare ogni esigenza progettuale, con sistemi estremamente flessibili e personalizzabili, capaci di accettare le sfide nella libertà compositiva delle modularità, degli accessori e delle finiture. Soluzioni di alta qualità per tutti i gusti e per tutti gli ambienti della casa, dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla zona notte, che ogni anno catturano l’attenzione di più di 80mila visitatori.

Alla 45a edizione di MoaCasa – inaugurata sabato 26 dal senatore Massimo Ruspandini – presente anche l’area consulenza in cui il pubblico può confrontarsi con architetti, studi di progettazione e interior design e trovare soluzioni su misura per l’ambiente abitativo. Pensata per dare per tempo alla casa il look perfetto per le Feste è invece lo spazio dedicato al Natale, al padiglione 3, con idee tradizionali e innovative in fatto di addobbi.

Per maggiori informazioni moacasa2019.com

MOACASA 2019

Dal 26 ottobre al 3 novembre

Fiera di Roma – Fiumicino Ingresso Est

giorni feriali – ingresso gratuito, h. 15:00-20:00

sabato e festivi – ingresso 10 euro, h. 10:00-20:00