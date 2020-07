A Roma arrivano nuovi bus turistici “Hop-on Hop-off” nel rispetto delle normative anti-Covid

Nasce l’alleanza tra la GREEN LINE TOURS E TROTTA BUS per affrontare le sfide della stagione turistica

Questa estate sarà più facile visitare Roma in totale sicurezza. Grazie all’alleanza tra la Green Line Tour S.p.A. e Trotta Bus Service S.p.A. è stato potenziato il servizio Hop-On Hop-Off della compagnia bianco verde, un giro turistico su circuito chiuso ormai presente in tutte le maggiori capitali del mondo e città metropolitane più importanti.

L’integrazione dei servizi tra il Tour Operator ed il Vettore consentirà:

-il potenziamento del tour panoramico con l’immissione in servizio di ulteriori bus “Open Top”;

– un secondo itinerario che garantirà una più ampia copertura dei punti di interesse turistico quindi con un maggior numero di fermate si avrà la possibilità di raggiungere ulteriori punti strategici come l’area di San Pietro ed i Musei Vaticani.

Con la tranquillità di un esercizio dove il rischio di fermo vettura è estremamente ridotto e sul punto Emanuele Orlando Desideri, Amministratore Delegato del T.O., sostiene che affidare la trazione alla Trotta Bus significa mettere la flotta degli open bus davvero in buone mani, con professionalità ad alto livello di competenza meccanica e meccatronica.

L’alleanza, inoltre, permette di garantire la massima sicurezza al personale di bordo ed ai passeggeri. A tutti i bus sono state applicate, in after market, le paratie divisorie (autista e assistente di bordo) secondo quanto previsto dal regolamento UNECE 43 ed il protocollo anti-Covid19 è completo: mascherine chirurgiche gratuite, gel disinfettante, termoscanner, marker ed insegne luminose scorrevoli che rimarcano l’impegno a mantenere al distanziamento sociale.

La Green Line Tours, che opera già in questo mercato da decenni, è pronta ad affrontare una stagione turistica incerta ma c’è grande ottimismo tra i manager delle società che guardano già al futuro e pongono particolare attenzione ed interesse alla mobilità elettrica.

Cos’è il tour HOP ON HOP OFF di Green Line Tours:

È un giro turistico operato con i bus “Open Top” che consente ad un prezzo modico di effettuare un tour puntuale della città attraverso il passaggio nei punti di maggiore interesse turistico e grazie ad un sistema di audio multicanale in 13 lingue agli utenti vengono illustrate le bellezze della città lungo il percorso.

È inoltre scaricabile una APP 2GLT-Rome Attraction Map” che funge anche da guida multimediale (con foto e video) che offre oltre ai contenuti vocali dell’audio-guida a bordo anche ulteriori descrizione di altri siti presenti attorno alle fermate. L’App è anche predisposta per il tracciamento del veicolo. Questa funzionalità permetterà all’utente di individuare sulla mappa la posizione del veicolo in arrivo, di quelli in coda e la fermata più vicina, di conseguenza sarà possibile usufruire al meglio del servizio ottimizzando i propri tempi a disposizione.

