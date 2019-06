Come adeguarsi alla normativa GDPR?

Negli ultimi tempi, sono davvero tante le aziende italiane che si stanno muovendo, per adeguarsi, al nuovo Regolamento Europeo sulla privacy.

Questo è particolarmente importante, perché bisogna assolutamente adeguarsi, a quelle che sono le nuove leggi e le aziende italiane, dovranno muoversi in autonomia, per riuscire in tutto questo.

Le prime azioni che questa dovrà compiere è analizzare, i vari settori, in cui questa opera, con gli oggetti aziendali disponibili, che si riferiscono all’organigramma dell’azienda, le varie certificazioni che si possiedono e le varie tematiche di dati che vengono trattati.

Questo permetterebbe di schematizzare, ogni tipo di documentazione, che abbia un impatto sul trattamento dei dati sensibili.

Una volta raccolto tutto il materiale, ci si dovrà organizzare, per adeguarsi e decidere, se farsi aiutare da quella che è una ditta esterna, come ad esempio la Saltech.

Indipendentemente da quella che poi sarà la scelta dell’azienda, questa deve comunque procedere all’adeguamento, assicurando quella che è un’applicazione coerente, con le norme di trattamento di protezione dei dati personali.

Valutare che implicazioni comporta, con i nuovi processi, sulle varie fasi di lavoro. Oltre che stabilire, quelle che sono le nuove disposizioni, che bisogna applicare, per adeguarsi al nuovo documento.

Una delle fasi importanti è creare un registro per il trattamento dei dati personali, che può contenere ad esempio, quella che è la struttura organizzativa, come ruoli e responsabilità. In questo, possono essere inserite, quelle che sono le regole connesse, alla protezione dei dati personali.

Può contenere, quella che è la documentazione di clausole contrattuali, moduli di consenso ed informativi aggiornati.

Questo poi ovviamente, deve essere controllato in maniera periodica, per garantirne sempre, il corretto funzionamento, nella protezione dei dati e che questo, possa essere aggiornato costantemente.

Le fasi di lavoro da applicare, possono dunque essere notevolmente complesse, e di certo uno studio, può darci una mano, nell’attuare questo tipo di adeguamento, da quella che può essere la raccolta delle informazioni su tutta l’intera organizzazione aziendale, fino alla valutazione degli attuali documenti e delle modifiche che bisogna apportare agli stessi.

Proseguendo poi, per quella che è la creazione, del registro dei trattamenti, così che tutti i documenti connessi, possano essere raccolti e poi modificati o aggiornati nel corso del tempo.

Arrivando anche a decidere, se nominare quella che è una figura detta DPO, che ha il compito di osservare, valutare e organizzare, tutto quello che riguarda il trattamento dei dati personali, all’interno dell’azienda, così che questa, possa mantenersi aggiornata, di quelle che sono le norme della privacy stabilite a livello europeo.

Questo perché, un mancato adeguamento alle norme, può far perdere un notevole volume di soldi all’azienda, visto che perderà clienti, che non collaboreranno con la stessa.

Oltre che incorrere, in quelle che sono sanzioni a livello amministrativo, per non aver adempiuto, ad aspetti importanti a livello legale.

I danni dunque, possono essere davvero notevoli, ed è quindi importante, dover spendere, quello che il proprio tempo e denaro, per adeguarsi a queste norme sulla privacy e continuare ad operare, nella piena legalità e allo sviluppo della propria azienda.

Questo può non essere facile, perché implica diversi aspetti complessi, ma non è di certo impossibile, fermo restando, che esistono apposite aziende, che saranno in grado di aiutarci, ad applicare al meglio, tutte le norme ad esso correlate, portando a continuare ad operare nella piena legalità.