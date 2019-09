Aideco, nasce la partnership con Roma International Estetica 2020

AIDECO – Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia – partecipa con i suoi esperti a Roma International Estetica 2020, portando il proprio contributo sulle ultime innovazioni nel settore cosmetico e facendo chiarezza su miti e realtà in questo campo con il workshop “COSMETICA: INNOVAZIONI, NEWS, MITI E REALTÀ VERSO IL 2020”.

Nella scorsa edizione l’attenzione si è concentrata sul “mondo nail” e sul benessere delle unghie, mentre per la 13a edizione, che si terrà alla Fiera di Roma dal 1 al 3 febbraio 2020, gli argomenti trattati dagli esperti AIDECO saranno politematici: si parlerà di pelle ed idratazione, di protezione cutanea e di altre funzioni cosmetiche; anche il mondo del make-up è pieno di sfumature, il tema verrà pertanto focalizzato su quanto che c’è da sapere su nuovi prodotti; così come finalmente si affronterà il controverso tema della pelle sensibile e di come trattarla dal punto di vista cosmetologico. Questi e molti altri gli argomenti che verranno esposti durante l’evento AIDECO in fiera.

Dermatologia e cosmetologia, un legame che negli anni si è sempre più consolidato. Ad affermarlo è il Prof. Leonardo Celleno, Medico Specialista presso la Clinica di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente dell’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia (AIDECO). “Per chi lavora nel mondo della bellezza è molto importante rimanere informati sulle ultime novità, soprattutto nel campo dei prodotti cosmetici, sia per quanto riguarda il loro utilizzo che relativamente alle ultime formulazioni. Siamo lieti di poter collaborare con Roma International Estetica e condividere le nostre conoscenze con professionisti e visitatori” – afferma il Presidente di AIDECO e prosegue – “La cosmetologia moderna si basa non soltanto sulla validità del risultato estetico che il prodotto determina, ma soprattutto sulla sua capacità di interagire sui processi fisiologici cutanei. Questo presuppone una continua attenzione ai progressi della ricerca scientifica dermatologica per poter utilizzare, attraverso i prodotti cosmetici, quelle sostanze che scientificamente hanno dimostrato la loro validità d’impiego nel sostenere il benessere della cute.”

Roma International Estetica è una manifestazione, unica nel suo genere sia per la forte presenza di professionisti, attenti alla qualità dei prodotti e proiettati verso una crescente evoluzione professionale, che per l’alta partecipazione di appassionati del settore beauty, confermandosi una delle vetrine nazionali e internazionali più importanti del settore.