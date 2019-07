Al Bioparco con le lontre asiatiche

Ad agosto promozione speciale per i biglietti on line

L’estate al Bioparco di Roma è piena di sorprese, tra nuovi arrivi e una speciale scontistica per il mese di agosto.

È infatti arrivata una coppia di lontre asiatiche: Chaplin, un maschio di due anni, e una femmina di nome Saida di un anno circa.

La lontra è una specie considerata vulnerabile dalla IUCN (Unione internazionale conservazione natura) poiché minacciata dalla distruzione dell’habitat, dall’inquinamento delle acque, dalla caccia per la pelliccia e dalla persecuzione dell’uomo perché ritenuta colpevole di mangiare il pesce.

La coppia di lontre condivide la nuova area con la binturong Arabella, un’altra specie minacciata di estinzione e la cui consistenza numerica in natura si è ridotta del 30% nell’ultimo ventennio.

Le novità estive non finiscono: dal I al 31 agosto è stata attivata una speciale promozione solo per gli acquisti effettuati on line (su www.bioparco.it) che prevede la tariffa di € 10,00 per tutti, sia adulti che bambini, con uno sconto molto forte rispetto alle tariffe di listino: € 16,00 adulti ed € 13,00 bimbi di altezza superiore a 1 mt e fino a 10 anni e anziani over 65. Il biglietto è open, ovvero utilizzabile in una data scelta tra il 1 e il 31 agosto, compresi sabato, domenica e festivi.

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco

BIOPARCO DI ROMA

INFO: 06.3608211 e www.bioparco.it

ORARIO 9.30 – 19.00 (ingresso consentito fino alle ore 18.00)

Seguici su Facebook Bioparco di Roma e su Instagram: @bioparcoroma e usa #bioparcoroma