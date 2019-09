All’asta la cabina della funivia Tofana – Freccia nel Cielo

Entro il 31 ottobre 2019 l’invio delle offerte per un pezzo unico di storia

Dopo 50 anni dalla messa in funzione, l’ultima cabina della storica funivia Tofana – Freccia nel Cielo è pronta per vivere nuovi viaggi in altri panorami spettacolari. E’ stata indetta un’asta speciale per la cabina della vecchia signora, un pezzo unico della storia della Tofana e di Cortina d’Ampezzo da aggiudicarsi entro il 31 ottobre 2019.

Un pezzo della vecchia signora, la cabina della storica funivia Tofana – Freccia nel Cielo, sarà venduta al miglior offerente, con la speranza che possa proseguire i suoi viaggi verso nuovi e spettacolari panorami. Scadrà il 31 ottobre 2019 l’asta per aggiudicarsi questo pezzo di storia della montagna, dello sci, ma soprattutto della Tofana e di Cortina d’Ampezzo.

Il rinnovo della Freccia nel Cielo per il tratto Cortina – Col Druscié è ormai iniziato da mesi e la vecchia cabina installata nel 1969 e appesa alle funi fino alla primavera di quest’anno è momentaneamente in pensione dopo 50 anni di onorato servizio. Il desiderio che ha mosso l’idea di indire una speciale asta è che le porte della vecchia cabinovia non rimangano definitivamente chiuse, ma che possano ancora aprirsi, che la cabina possa avere nuova vita e ospitare ancora molti viaggiatori curiosi di scoprire altri panorami.

Entro il 31 ottobre 2019 sarà possibile inviare le proprie offerte all’indirizzo tofanacortina@freccianelcielo.com indicando i propri dati personali e attendere l’aggiudicazione dell’asta: si parte da una base d’asta di € 8.500,00 per questo pezzo che porta con sé una grande storia. La cabina ha dimensioni: 5,40 x 2,78 x 2,81 m ed è in lamiera con due porte e vetri in plexiglas. Chissà quale sarà il suo futuro e chissà quali progetti la coinvolgeranno.

Maggiori informazioni si trovano sul sito: www.freccianelcielo.com/cabina-in-vendita

www.freccianelcielo.com