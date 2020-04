Ama, rifiuti ingombranti: nel mese di lockdown 5.000 ritiri a domicilio. Solo a marzo raccolte 210 tonnellate

Nelle prime cinque settimane di “lockdown” nazionale (9 marzo – 20 aprile), sono state oltre 5.000 le famiglie romane che hanno usufruito di “Riciclacasa”, il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti di grossa taglia: ingombranti, elettrici, elettronici. Tante sono state, infatti, le operazioni di ritiro pianificate da AMA e svolte su appuntamento, a costo zero e senza spostarsi da casa. Sono numeri significativi, anche alla luce del periodo complesso al quale si riferiscono.

Solo a marzo, a Roma, con questa modalità sono state ritirate e avviate a corretto riciclo circa 210 tonnellate di materiali di grossa taglia (mobili, elettrodomestici, ecc.): un quantitativo addirittura superiore di oltre 10 tonnellate rispetto a quanto raccolto tramite lo stesso servizio a marzo dell’anno scorso. La municipalizzata capitolina per l’ambiente, contrariamente a quanto è avvenuto in altre realtà italiane in cui sono stati chiusi i Centri di Raccolta e non sono stati previsti canali alternativi per disfarsi di questa tipologia di materiali, ha infatti mantenuto attivo, senza mai interromperlo, il servizio gratuito di ritiro a domicilio che viene tuttora svolto, per ovvi motivi contingenti, al solo piano stradale.

“D’intesa con Roma Capitale, abbiamo assolutamente voluto garantire questo servizio nonostante le complessità del momento – sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis – In questo modo, l’azienda ha continuato ad assicurare gratuitamente ai romani un canale per il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti, sopperendo alla temporanea chiusura dei Centri di Raccolta fissi, chiusi qui come in altre città d’Italia a seguito del lockdown nazionale. Ogni giorno, inoltre, abbiamo anche continuato ad effettuare la rimozione di materassi, mobili e oggetti vari abbandonati da incivili. Il fatto che moltissime famiglie romane abbiano usufruito in questo particolare periodo del ritiro al piano strada attivato gratuitamente, ci ripaga dello sforzo fatto e serve come monito a tutti gli altri cittadini, per ricordare che il decoro si assicura insieme e che questi materiali non devono essere assolutamente abbandonati su strada”.

Il servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi, è fornito su appuntamento, ad eccezione dei giorni festivi, e, in questi giorni, osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15 e il sabato dalle 7 alle 13. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o compilare il modulo di richiesta nella sezione “Servizi on-line” del sito web Ama. Al momento della prenotazione, sarà richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.amaroma.it