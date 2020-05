ANGI: la comunicazione ai tempi del coronavirus tra innovazione e nuovi canali digitali

Tra le cose più importanti che devono operare le agenzie di comunicazione è la verifica dell’attendibilità delle notizie e dunque della fonte. È vitale che la comunicazione aziendale sia veritiera, trasparente e attendibile. È importante valutare anche l’impatto che la comunicazione della tua azienda potrà avere anche sulla tua audience, e cioè sugli stakeholder.

In più i comunicatori, devono anche tener conto dello stato d’animo della loro audience, di coloro che li ascoltano, che li leggono, che li vedono, non sottovalutando che ci si trova in un momento di piena crisi dove c’è molta incertezza, in cui le persone sono spaventate e incredule, e non si rendono ancora ben conto di quello che stanno vivendo. Inoltre, anche il fatto di stare sempre in casa può generare dei sentimenti di frustrazione, di rabbia e di insicurezza.

Quindi quando un’azienda comunica deve anche tener conto di tutto ciò, e domandarsi come sarà interpretata e metabolizzata la propria comunicazione. Quindi stare molto attenti al tono che si utilizza, attenzione all’ironia che può essere a volte fraintesa, valutare se è il caso di continuare con il marketing spinto, cioè con l’insistenza nel vendere nonostante potrebbe infastidire in questo momento, ma anche alla generosità egoistica, cioè alle offerte gratis, che potrebbero avere però impatti negativi sull’immagine del marchio sia nel breve che nel medio periodo.

La comunicazione deve essere precisa, semplice e univoca, il messaggio deve avere solo il senso che il mittente intende dare e non altri sensi che potrebbero esser colti. Interessanti poi sono i nuovi canali di comunicazione digitale – come sottolinea l’ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri – che rappresentano una nuova frontiera per raggiungere un pubblico sempre più profilato e attinenti ai temi che si vogliono approfondire.

Per l’azienda è inoltre fondamentale aggiornarsi costantemente ed avere piena comprensione dei fenomeni che accadono nella società, perché dare l’impressione di essere un’azienda fuori dal mondo e dal tempo potrebbe creare dei problemi e i clienti potrebbero pensare che la smania di guadagno abbia offuscato le capacità di comprensione, o che ci sia una sottovalutazione di una crisi globale senza precedenti. Bisogna essere anche abbastanza lungimiranti da posizionare i messaggi anche in una prospettiva futura, e per questo è molto utile che ogni impresa sappia in anticipo come evolveranno il mercato e la società e quindi che quali possano essere scenari futuri, per dare una speranza al cliente.

È importante fare molta attenzione che le fonti a cui si riferisce siano fonti ufficiali, autorevoli e attendibili perché purtroppo nel web si trova di tutto ma è anche altrettanto facile raggiungere direttamente le fonti istituzionali. Se non si vogliono correre rischi bisogna sempre verificare le fonti e pubblicare consultando sempre le notizie da 3 a 5 fonti, soprattutto in tempi di crisi e di emergenza come questi.