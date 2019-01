Una calza con i baffi: circa 170 kg di cibo raccolti per i cani ospiti del bosco nel quartiere Portuense

Un abbraccio a prova di zampa con tanti amici degli animali per “Una calza con i baffi”, iniziativa ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, con l’intento di aiutare gli oltre 40 cani selvatici residenti in un bosco nel quartiere Portuense. Circa 170 kg di cibo sono stati raccolti grazie all’impegno delle 4 streghette per un giorno: Carmen Russo, arrivata con Enzo Paolo Turchi, la piccola Maria e l’ amato Cucciolino, Roberta Garzia con l’inseparabile Lupin, Georgia Viero e Valentina Parisse.

Con indosso il tipico cappello e scopa di saggina alla mano le testimonial ed i numerosi invitati si sono ritrovate negli studi dell’emittente radiofonica Centro Suono 101.3, diretta da Annamaria Albanesi e Romina Balducci, per un happening a suon di dolcezze e coccole, dispensate ai bellissimi cani del Gruppo Randagi Roma in compagnia dei volontari.

Nel piazzale di via Prenestina 740 presenti, tra gli altri, anche Edgar Meyer per il Comune di Roma, Magico Alivernini, Sandro Scapicchio, Simone Ripa, Angelo Martini, Naira, Carlo Senes, Alberto Mandolesi. Tra calze, croccantini, donati anche dalla catena Giulius, anche un brindisi e tante prelibatezze, realizzate dagli chef di Cumbo, per festeggiare insieme un nuovo anno all’insegna della solidarietà per questi cani in cerca di una famiglia piena d’amore.