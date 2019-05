“Capitan Ambiente” arriva nelle scuole elementari di Roma e del Lazio

IL PICCOLO SUPEREROE È IL PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nelle scuole elementari di Roma e del Lazio arriva “Capitan Ambiente”: il piccolo supereroe della Regione è il protagonista della campagna di educazione ambientale promossa dall’Amministrazione Zingaretti per sensibilizzare gli alunni sulla raccolta differenziata e sullo spreco alimentare.

La campagna di “Capitan Ambiente” si articola in un fumetto e un cartone animato in sei episodi distribuiti in 30.000 copie, oltre ad una serie di incontri negli istituti scolastici primari per illustrare ai bambini i comportamenti virtuosi che possono contribuire alla tutela dell’ambiente e al decoro delle città.

Accanto al nuovo Piano regionale rifiuti e agli investimenti per favorire la riduzione degli scarti e lo sviluppo della raccolta differenziata, la Regione ha infatti sostenuto diverse iniziative all’interno del progetto “Lazio Plastic Free”: 5 azioni in dieci mosse per favorire la svolta green attraverso la tutela dell’ambiente. Nel pieno rispetto del principio delle 5R – Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera, Riusa – il piano prevede la riduzione degli imballaggi in plastica e il contrasto al consumo della plastica monouso, il progetto sperimentale per il recupero e il riciclo della plastica in mare e l’istituzione della figura del Green manager per promuovere la diminuzione della produzione dei rifiuti e la corretta applicazione della raccolta differenziata in tutte le grandi istituzioni pubbliche e private della nostra regione. Fino alle campagne di educazione ambientale e contrasto allo spreco alimentare nelle scuole elementari di Roma e del Lazio e allo stanziamento di circa 200mila euro per progetti “Plastic Free” promossi da Università ed istituti superiori del Lazio.

“La cura dell’ambiente passa anche attraverso tanti piccoli gesti quotidiani. Con questa campagna vogliamo sensibilizzare i più giovani e le loro famiglie verso comportamenti virtuosi, che consentano di favorire la riduzione dei rifiuti e il corretto riciclo dei materiali di scarto. Le ragazze e i ragazzi sono pronti: dalle scuole elementari alle università, i giovani stanno diventando i principali sostenitori della salvaguardia del pianeta. Bisogna coniugare sviluppo, economia circolare e rispetto della natura per tutelare e valorizzare il nostro territorio”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.