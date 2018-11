C’ERA UNA VOLTA ROMA… “Convento di Trinità dei Monti”

L’anamorfismo è un effetto di illusione ottica per cui una immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando da una posizione precisa.

Ci troviamo nel Convento di Trinità dei Monti, fondato da S.Francesco di Paola nel 1464, uno dei complessi sacri più affascinanti ed insoliti di Roma.

Al suo interno si nasconde un insieme di capolavori d’arte nel quale è possibile ammirare un raro e bellissimo gioco di immagini capace di marcare ciò che è stato “il secolo delle illusioni e dello studio della prospettiva”.

Una luminosa architettura affiancata ad una chiesa che, con i suoi due campanili, domina dall’altura del Pincio l’affaccio su piazza di Spagna, una delle più celebri inquadrature turistiche della capitale.

I dipinti murali ideati ed eseguiti dai pittori francesi Maignan e Nicéron, adornano il corridoio est ed ovest del primo piano dell’edificio con un complesso ed affascinante astrolabio catottrico (orologio solare).

Un vasto paesaggio costiero prende spazio tra le mura dove è possibile distingue un’imbarcazione in rotta verso un porticciolo visibile in lontananza; a largo, la raffigurazione di San Francesco da Paola con un confratello in ginocchio.

Sono dettagli semplici immersi in un continuo curvare di linee e forme che in realtà nascondono scene di importanti dimensioni, come l’immensa figura di San Giovanni chino su sé stesso, concentrato nella stesura dell’Apocalisse, percettibile soltanto dalle due prospettive laterali.

Osservando la parete frontale, ammiriamo un grande paesaggio riconducibile all’isola di Patmos, dove, secondo la tradizione cristiana, S. Giovanni trascorse parte della sua vita in esilio a causa della sua predicazione e della testimonianza di Gesù.

Una civetta, da sempre simbolo della sapienza, scruta in disparte il grande scenario con il santo protagonista.

L’anamorfosi del convento di Trinità dei Monti è un insieme fra arte e prospettiva, esempio di come la scienza è capace di rafforzare il significato della fede.

Tra dipinti ed artifici senza tempo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro capitolo della nostra C’era una volta Roma..

Isabella Alboini