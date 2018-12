C’ERA UNA VOLTA ROMA…“Notte di San Lorenzo”

Alza gli occhi al cielo ed esprimi un desiderio.

E’ il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e le stelle cadenti saranno protagoniste di questa magica notte.

La storia di questa ricorrenza è molto antica ed unisce la scienza con la religione, in un suggestivo racconto.

Le stelle cadenti che vediamo anche ad occhio nudo in questa notte d’agosto, sono in realtà le Perseidi, uno sciame di meteore che attraversano la Terra durante il periodo estivo. Provengono dalla costellazione di Perseo e la prima volta che furono avvistate, fu nel 36 d.C..

Tralasciando l’astronomia, vogliamo raccontarvi l’aspetto magico della Notte di San Lorenzo.

Era il 10 agosto del 258 quando l’imperatore Valeriano diffuse l’ordinanza anti-cristiana nella quale tutti i vescovi e diaconi, dovevano essere uccisi senza pietà.

Fu così che l’arcidiacono Lorenzo, a soli 33 anni, venne catturato e bruciato vivo su carboni ardenti e si narra che le stelle in cielo, siano in realtà le lacrime del Santo che vagano nel cielo scendendo sulla terra soltanto in questo giorno.

La tradizione ha creato un’atmosfera ricca di speranza.. si narra che ogni desiderio che verrà espresso in questa magica notte di mezza estate, potrà essere avverato.

“San Lorenzo, io lo so perché tanto / di stelle per l’aria tranquilla / arde e cade, perché si gran pianto / nel concavo cielo sfavilla…» di Giovanni Pascoli.

Alzate gli occhi al cielo, ammirate le stelle e raccontate questa storia, affinchè tutti sappiano la storia del martirio del Santo.

Isabella Alboini