C’ERA UNA VOLTA ROMA…“Chiesa Traspontina”

Il 16 luglio di ogni anno, si veste con il “vestito bello” la statua della Madonna ed il Bambino, mentre la Confraternita Carmelitiana prepara la macchina processionale.

Da via della Conciliazione parte una lunga processione transitando per le vie principali del rione Borgo facendo sosta davanti all’ingresso di Sant’Anna in Vaticano per poi tornare da dove era partita.

Viene festeggiata la Madonna del Carmine nella Parrocchia Traspontina, la bellissima Chiesa romana di via della Conciliazione, nel pieno centro storico della città a pochi passi dal Vaticano. Costruita nel XVI secolo dall’architetto senese Giovanni S. Peruzzi, la Chiesa venne ricostruita sulle basi di una più antica fatta demolire dal Papa perché ostacolo alle traiettorie delle bombarde di Castel Sant’Angelo.

Internamente si presenta strutturata a croce latina con un’unica navata centrale con cappelle laterali dalle quali venne ambientato il romanzo La Spia di Dio.

Venne affidata all’ordine della Beata Vergine del Carmelo da Papa Innocenzio III e, secondo le memorie settecentesche dell’Archivio Storico del Vaticano, da prima del 775 era luogo di cura delle anime nella quale milioni di pellegrini si rifugiavano alla ricerca dell’esorcizzazione dagli spiriti maligni.

Le immagini degli angeli riempiono la stanza ed un grande crocifisso sovrasta la scrivania del parroco dedito all’allontanamento di Satana dal cuore dei milioni di fedeli dall’anima persa che riceve ogni giorno, a due passi dal Vaticano.

“Sbalordito il Diavolo rimase, quando comprese quanto osceno fosse il bene… e vide la virtù nello splendore delle sue forme sinuose”- D.P.Kelly.

Isabella Alboini