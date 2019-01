Confronta tutte le novità RC Auto

Scegliere la propria assicurazione auto è una cosa importante che può permettere di risparmiare e ottenere la migliore soluzione in base alle proprie esigenze.

È necessario, quindi, tener conto di alcuni utili consigli che potrebbero guidarvi alla scelta migliore per la polizza RC Auto. Occorre infatti valutare, non solo il prezzo, ma anche i servizi che la polizza comprende.

Noi di ComparaSemplice.it ti aiutiamo in questa scelta. E allora cosa aspetti? Confronta le offerte RC Auto e scegli quale potrebbe fare al caso tuo.

Quale assicurazione scegliere?

Innanzitutto è necessario precisare che le compagnie assicurative che operano online tendono a praticare dei prezzi inferiori rispetto alle assicurazioni tradizionali, perché eliminando le agenzie fisiche, riescono ad diminuire i costi di gestione delle stesse. Ecco il motivo per cui molte delle assicurazioni vendute online offrono, a parità di servizi, un prezzo molto inferiore.

Molte compagnie assicurative online praticano promozioni specifiche per i nuovi possibili clienti che possono comprendere sconti sulla polizza RC Auto o vari servizi extra, o buoni per acquisto di prodotti e servizi. Alcune, ad esempio offrono promozioni legate all’installazione di un dispositivo di localizzazione satellitare, altre prevedono tariffe specifiche proprio legate ai parametri che questi dispositivi possono registrare, altre ancora, infine, possono prevedere dei premi in relazione al numero di chilometri percorsi.

Come è possibile allora ottenere un preventivo affidabile di fronte a così tante proposte?

Prima di tutto è necessario verificare che il sito web a cui ci si sta affidando per confrontare le varie polizze sia legato ad una realtà provvista di registrazione IVASS, cioè l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, preposto al controllo del mercato assicurativo. I siti online devono operare nel rispetto del regolamento IVASS e riportare il numero di iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari).

I vantaggi delle assicurazioni online

Spesso offline vengono presentate offerte standard che limitano la scelta di quella più adatta alle proprie esigenze. Con le assicurazioni online, invece, si ha il massimo controllo sul propri preventivi e si possono scegliere le opzioni migliori in pochi passi.

Con l’assicurazione online è possibile ovviare la problema di doversi recare fisicamente presso la propria compagnia di assicurazioni. È possibile infatti completare la sottoscrizione del contratto direttamente online ed in modo semplice e veloce.

Stipulare delle assicurazioni online consente di gestire al meglio, non solo le tempistiche, ma anche le attività di confronto dei preventivi al fine di scegliere quello che si reputa migliore.

A tutto questo, ComparaSemplice.it aggiunge un servizio di consulenza telefonica che permette di chiarire i dubbi su ogni aspetto del contratto assicurativo, per garantire una scelta consapevole e informata.

Le offerte più vantaggiose

Su ComparaSemplice.it è possibile avere una panoramica delle varie proposte in pochi e semplici passi.

Assicurazione auto online: la RC auto è la polizza obbligatoria per poter circolare con un veicolo a motore, senza che gli eventuali sinistri possano mettere a repentaglio il tuo patrimonio.

la RC auto è la polizza obbligatoria per poter circolare con un veicolo a motore, senza che gli eventuali sinistri possano mettere a repentaglio il tuo patrimonio. RC professionale online: alcune professioni richiedono, per poter esercitare, una copertura per la responsabilità civile.

alcune professioni richiedono, per poter esercitare, una copertura per la responsabilità civile. Assicurazione assistenza casa online: i danni alla casa o ai suoi impianti possono essere eventi che portano a dover sostenere spese ingenti e impreviste. Un contratto di assistenza casa puòassicurare un intervento rapido e dal costo certo.

i danni alla casa o ai suoi impianti possono essere eventi che portano a dover sostenere spese ingenti e impreviste. Un contratto di assistenza casa puòassicurare un intervento rapido e dal costo certo. Assicurazione infortuni online: gli incidenti possono capitare ogni giorno per questo, scegliere una buona polizza infortuni online significa mettersi al sicuro da ogni evenienza.

ComparaSemplice.it seleziona con cura i propri partner assicurativi per offrire un servizio di confronto preventivi di massima qualità.

Scegliere una polizza online per l’auto, la casa, la professione o gli infortuni con ComparaSemplice.it significa, dunque, affidarsi a società solide e a un servizio professionale.