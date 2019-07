Consigli per far crescere un e-commerce

Con il passare del tempo sono molti i negozi che si stanno trasferendo nel mondo dell’online e sopratutto c’è da dire una cosa davvero molto importante, ovvero il fatto che i siti e-commerce online appunto hanno visibilità non sono nella propria città bensì in tutto il mondo. Ma adesso andiamo appunto a scoprire quali sono i consigli per migliorare e sopratutto fare crescere un e-commerce online.

Qualche consiglio per far crescere un e-commerce

Iniziare a creare un e-commerce porta con se davvero tantissimo tempo, come d’altronde lo è anche creare un semplice sito web, oggi risulta essere davvero difficile farlo manualmente, ma comunque sia oggi ci sono hosting che permettono di ottimizzare le performance per quanto riguarda la velocità del sito, ecco questo è il primo punto.

Velocità del sito

Come ben sappiamo noi essere umani cerchiamo di migliorare sempre qualcosa rendendolo il piu’ veloce possibile, bene questo funziona anche per quanto riguarda un e-commerce.

E’ scientificamente provato che più è veloce il sito, più l’utente che si trova proprio davanti la vostra homepage visiterà l’intero sito magari sfogliando tutti i cataloghi o gli articoli disponibili. Quindi questo è un punto da tenere realmente in considerazione, appunto perché andrebbe a portare soltanto benefici al vostro sito e magari delle vendite aumentate.

Ottimizzazione S.E.O

Come tutti ben sappiamo per avere un e-commerce come ad esempio i grandi negozi, non si deve fare altro che sbattere la testa per riuscire ad avere un ottimizzazione S.E.O, dove appunto questa caratteristica davvero molto importante andrà a posizionare il vostro e-commerce tra i primi siti nel motore di ricerca, tutto questo ovviamente in base alla ricerca effettuata dal cliente.

Comunque sia non neghiamo il fatto che anche l’ottimizzazione S.E.O richiede davvero molto impegno e sopratutto una buona pratica nell’uso di dispositivi informatici. Comunque sia sono presenti online dei corsi che permettono di imparare in fretta appunto quali sono i metodi da utilizzare per avere un ottimizzazione S.E.O adeguata.

Aggiungere molti articoli

Ovviamente uno dei punti molto importanti da notare del proprio e-commerce, è proprio il numero di articoli presenti. E’ davvero molto consigliato avere nel proprio e-commerce soltanto roba di alta qualità e che siano presenti molti articoli, appunto perché questo permetterà all’utente di dare un’occhiata a più articoli e non soltanto a qualcuno.

Questa cosa permetterà allo stesso tempo di aumentare sicuramente le vendite del vostro negozio online, permettendo quindi all’autore del e-commerce di avere un guadagno maggiore. Comunque sia non c’è bisogno di aggiungere tantissimi articoli nello stesso giorno, ma comunque sia è consigliato che con il passare del tempo comunque sia il sito rimanga aggiornato sempre piu’, in modo di favorire l’utente a ritornare sul vostro sito ed appunto magari fare qualche acquisto.

Poche pubblicità

Uno dei metodi migliori per non distrarre il proprio visitatore o cliente e quello di mantenere moderate le pubblicità. Tutti quanti sappiamo che online le pubblicità sono monetizzate, proprio come in TV, proprio per questo discorso quindi in un e-commerce è davvero molto sconsigliato avere delle pubblicità, adesso scopriamo il perché.

Il perché è davvero molto facile da spiegare, inizialmente possiamo dire che le pubblicità servono per interrompere o magari distrarre l’utente dalla ricerca, facendoli quindi perdere più tempo. Ma a voi non serve far perdere al cliente il proprio tempo, proprio perché il tempo è davvero prezioso.

Dovete cercare di attirare il vostro utente non renderizzarlo presso altri siti. Per questo è davvero sconsigliato avere molte pubblicità, bensì è consigliato avere delle pubblicità ma comunque in un modo abbastanza moderato, magari ne vanno bene soltanto due o tre.