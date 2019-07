Copywriting: come è cambiato il mestiere del copywriter

La figura del copywriter è appunto davvero molto importante per quanto riguarda questi ultimi anni e sicuramente possiamo affermare che è la figura centrale per quanto riguarda il marketing moderno.

In poche parole possiamo dire che il copywriter non è altro che quella figura che scrive degli articoli per poi renderli pronti per la pubblicazione online o meglio dire nei vari siti web presenti nel mondo. Ma adesso cerchiamo di entrare nei dettagli, andando appunto a spiegare cosa significa la parola copywriting.

Cosa significa copywriting?

Quando parliamo di copywriting ci andiamo ad inserire in un discorso davvero molto professionale, appunto perché qui si trovano soltanto persone che amano lavorare. Ma quindi spieghiamo cosa significa copywriting. Questa parola significa appunto l’avere le competenze adatte e professionali nell’elaborazione di contenuti assolutamente originali. Comunque sia possiamo dire che questo è un lavoro vero e proprio e come ogni lavoro, questo deve essere trattato con l’assoluta precisione.

Per fare questo lavoro comunque sia si deve essere muniti di impegno e allo stesso di tempo si deve avere una buona scrittura mentre si sta creando comunque un contenuto, dove inoltre poi andrà online, in poche parole sotto gli occhi di tutti. Comunque sia qualunque persona lavora per quanto riguardo il copywriting, ha a che fare con le parole, quindi ci sono sempre le parole di mezzo, quindi se non si è bravi con le parole comunque sia sconsigliamo di immergersi in questo mondo, perché ovviamente ci potrebbero essere dei problemi.

Ovviamente se questo mondo piace ma non si è preparati consigliamo di esercitarsi prima a casa, guardando anche dei video su youtube o seguire delle guide dove appunto vanno a spiegare quali sono le regole principali da seguire e sopratutto come applicarle, una volta che questo discorso è completato potete assolutamente iniziare a lavorare utilizzando le parole.

Ovviamente abbiamo detto che il copywriter è una figura che lavora con le parole ma ovviamente può lavorare ovunque, quindi non solo d’avanti ad un computer o d’avanti un quaderno, ma magari può lavorare benissimo anche nel mondo televisivo, nel preparare magari i testi che andranno letti, stessa cosa vale per gli spot pubblicitari e anche per la radio.

Quindi in poche parole abbiamo spiegato come il copywriter è un mestiere davvero duro e tosto, ma allo stesso tempo è un lavora che richiede davvero tantissima esperienza e creatività nel creare dei testi che possano incantare il telespettatore, lo spettatore o magari il lettore.

Comunque sia sono davvero molte le persone che sbagliano l’identità del copywriter magari spacciandolo per un blogger o allo stesso tempo per una persona completamente diversa. Adesso andiamo a scoprire quali sono appunto le differenze tra tutti questi mondi.

Quali sono le differenze tra web writer e copywriter?

Come abbiamo appena detto, i mondi sono ben diversi. Sono tantissime le persone che iniziano a sbagliare le identità, sopratutto quando sono identità online, andando a creare quindi fake news ed impressioni sbagliate nella gente.

Come abbiamo già detto prima, il copywriter è quella figura che lavora sulla creazione di un testo. Inoltre un altra figura che troviamo che spesso troviamo immischiata all’interno di questo discorso, è appunto la figura del web writer, che risulta essere sempre una figura legati ai testi, ma più complicati e magari si occupa anche dei blog, quindi di più articoli, quindi in poche parole questa figura prende spesso il nome di articolista.

Come iniziare a lavorare come copywriter?

Prima abbiamo già riassunto in poche parole quali possono essere appunto i metodi per cercare di apprendere il più presto possibile. Tra i metodi che consigliamo appunto troviamo, perdere davvero tante ore se non proprio giorni, d’avanti ad un pc, seguendo corsi di alto livello e guardando video online. Una volta che tutti questi metodi sono stati appresi si può sicuramente iniziare a lavorare come copywriter. Ovviamente esercitandosi con molti testi si diventerà sempre più bravi.