Coronavirus – Al Pertini di Roma tecnologia innovativa per sanificare l’ambiente

C’è una nuova macchina, che usa una tecnologia innovativa, per eliminare batteri e virus, compreso il Covid-19. Si sta diffondendo ora, con l’ospedale Sandro Pertini di Roma all’avanguardia nell’uso, proprio per sanificare gli ambienti nei quali sono ricoverati i pazienti colpiti dal virus proveniente dalla Cina.

Sul mercato esistono varie aziende che puntano a sfruttare la nuova tecnologia, ma soltanto una ha ottenuto la certificazione della Fda, l’agenzia statunitense che controlla i farmaci e i dispositivi sanitari.

I sistemi delle apparecchiature OH-AIR® usano il medesimo processo di irraggiamento dei raggi ultravioletti (UV) prodotto dal sole, fenomeno che avviene in modo naturale in alta montagna, per trasformare il vapore acqueo, normalmente presente nell’aria e l’ossigeno, in una cascata naturale di idrossili e di ossidanti che eliminano le sostanze contaminanti organiche e inorganiche, quali batteri, virus e muffe presenti nell’aria e sulle superfici.

Questa tecnologia venne usata, per prima, dalla NASA, per cercare di contenere nei satelliti in orbita, il livello di odori, il livello batterico e virale entro valori accettabili.

L’ OH (il gruppo idrossilico, il gruppo caratteristico monovalente di idrossidi, alcoli e fenoli) è il più importante agente detergente nel nostro ambiente. La tecnologia delle apparecchiature OH-AIR® cerca di riprodurlo con le sue peculiarità in ambienti indoor.

Il dispositivo ha un primo filtro meccanico lavabile che serve a filtrare le impurità di dimensioni più rilevanti ed impedirne l’ingresso nella camera di reazione.

Nella camera di reazione è presente una lampada ad ultravioletti (UV), controllata (da un apposito dispositivo) che emette onde di lunghezza variabile nanometrica capaci di generare OH.

Il flusso d’aria che attraversa il dispositivo viene sterilizzato in parte dall’irraggiamento infrarosso, ma in grande misura soprattutto dagli idrossili presenti in elevatissima concentrazione.

Gli idrossili reagiscono immediatamente (20-50 millisecondi) con le altre molecole di vapore d’acqua e si propagano rapidamente al di fuori della camera di reazione, arrivando a saturare in qualche ora, dopo averlo prima sanificato, l’ambiente (2 milioni di molecole a centimetro cubo) in cui il dispositivo opera.

– Gli OH reagiscono con i composti organici volatili (VOC) per creare una cascata di ossidanti naturali;

– Uccidono le sostanze patogene (Virus, Batteri e Muffe) presenti nell’aria, nei materiali porosi e sulle superfici (abbattimento della carica virale e batterica di diversi ordini di grandezza in qualche ora);

– Decompongono i composti organici volatili ed abbattono drasticamente i cattivi odori.

A supporto di tutto ciò, l’HGI (Azienda proprietaria dei marchi OHAir, OHAir Pro ed Odorox) ha commissionato una serie di test ad alcuni tra i più prestigiosi laboratori USA, quali ATS Lab, Columbia Analytical, Lovelance Respiratory Research Institute, Aerosol Research and Engineering Laboratories.

Grazie ai risultati ottenuti da tali test, è stata in grado di ottenere successivamente la prestigiosa e molto difficoltosa certificazione della FDA (Food and Drug Administation), l’Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione e della autotenticazione dei prodotti alimentari e, soprattutto, di quelli farmaceutici.

Le apparecchiature in esame, nei suoi differenti modelli (quelle offerte sono il modello base da 65 mq.), sono caratterizzate dalla specificità dell’apposita tecnologia OH-AIR®, le uniche certificate per efficienza e reale utilità in commercio, con possibilità di disinfestazione variabile di ambienti da 65 mq. (modello base) a 95 mq., sino ad oltre 500 mq.

Attualmente, in particolare da lunedì 6 scorso del corrente mese di aprile, sono in uso, presso l’Ospedale Sandro Pertini di Roma, in quanto Centro Covid, le apparecchiature di base.