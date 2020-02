Corso per diventare personal trainer a Roma: scegli l’eccellenza di AIPT

Tra le professioni del futuro c’è sicuramente quella del personal trainer: in una società che ci costringe, nella maggior parte dei casi, ad una vita sedentaria davanti alla scrivania del computer praticare attività fisica in maniera consapevole e soprattutto continuativa presuppone l’aiuto di un professionista. Nella Capitale soprattutto, il ritmi di vita frenetici impongono una pausa dal lavoro e la necessità di ritagliarsi del tempo per il proprio benessere fisico.

Diventare personal trainer a Roma è quindi un’occasione preziosa non solo perché si ha la possibilità di trasformare la propria ambizione in realtà, ma perché consente di trovare impiego in un mercato rigoglioso e in continua espansione.

Corso per diventare personal trainer a Roma

Nel mondo professionale dei personal trainer è indispensabile avere una formazione di alto livello.

Contribuire al benessere fisico dei propri clienti, accompagnarli attraverso un percorso riabilitativo post traumatico e aiutarli a migliorare la propria fisicità presuppone competenze tecniche e abilità interpersonali che non possono essere improvvisate, ma al contrario devono essere frutto di un’accurata formazione.

A questi aspetti si aggiunge la lacuna normativa relativa a questa professione: manca infatti una certificazione riconosciuta universalmente tanto che – legalmente – in Italia questa non viene considerata una professione e, mancando un albo, non esiste una legislazione unitaria per lo Stato, ma solo a livello regionale.

Per essere però un personal trainer certificato non è sufficiente studiare Scienze Motorie all’Università, ma è fondamentale seguire un corso personal trainer a Roma o in altre città italiane. L’Accademia italiana Personal Trainer (AIPT) mette a disposizione corsi per diventare personal trainer a Roma da anni offrendo formazione qualificata con docenti di prim’ordine, personalizzando il percorso di crescita sulle abilità e le aspirazioni di ogni singolo alunno.

Accademia Italiana Personal Trainer, Come scegliere il corso più adatto a te

L’Accademia Italia Personal Trainer offre 6 diversi percorsi per personal trainer a Roma, ognuno dei quali è pensato per sviluppare delle competenze diverse, in modo da formare professionisti specializzati.

Per quanto riguarda la formazione per personal trainer a Roma, i costi variano a seconda della durata dell’accademia e della specificità dell’attività insegnata. Indipendentemente dal prezzo, ognuno di questi percorsi è sviluppato in modo ottimale, così da dare ai futuri professionisti una competenza il più possibile completa e da renderli versatili e preparati ad ogni possibile cliente. I sei corsi offerti sono:

Corso base : si tratta di un corso che da delle informazioni di base che sono propedeutiche alla formazione successiva;

: si tratta di un corso che da delle informazioni di base che sono propedeutiche alla formazione successiva; Corso personal trainer : permette di ricevere l’attestazione ASI per svolgere la professione;

: permette di ricevere l’attestazione ASI per svolgere la professione; Master functional training : offre le basi sia teoriche che pratiche per l’allenamento funzionale;

: offre le basi sia teoriche che pratiche per l’allenamento funzionale; Master fitness posturale : corso per imparare a valutare la postura dei clienti in modo da sviluppare il programma degli esercizi in palestra, mantenendolo così in sicurezza;

: corso per imparare a valutare la postura dei clienti in modo da sviluppare il programma degli esercizi in palestra, mantenendolo così in sicurezza; Master dimagrimento : formazione sulle varie strategie per migliorare ed ottimizzare la composizione corporea;

: formazione sulle varie strategie per migliorare ed ottimizzare la composizione corporea; Master natural bodybuilding: approfondisce le nozioni e i metodi fondamentali del natural bodybuilding.

Ogni professionista nel settore del fitness deve avere determinate conoscenze e abilità, in modo da poter offrire ai suoi clienti un servizio completo e che non metta a rischio in alcun modo il loro corpo. Per questo Accademia Italiana Personal Trainer a Roma percorsi di formazione completi e necessari allo sviluppo di personal trainer competenti ed esperti. Inoltre, li supporta nella ricerca del lavoro grazie al rilascio di attestati riconosciuti, accompagnando i professionisti per tutto il loro percorso formativo.