Covid, i casi sono tanti, i malati quasi nessuno –

Non ne posso più di leggere che sono stati rilevati altri “casi” di positivi al covid. Casi, che caso vuol dire “casi”? Vuol dire malati? No. Vuol dire ricoverati in ospedale? No. Vuol dire contagiati? Sì. Vuol dire contagiosi? No. E allora, che casi sono?

Se facessero il test della positività al virus del raffreddore a tutti gli italiani, scoprirebbero che sono diverse decine di milioni i “casi” di italiani positivi. Malati? No. E allora, non rompeteci i casi! (Ard)