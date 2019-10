“Design your Tile”, Orsolini e Mirage insieme in un contest per l’architettura sostenibile

Far dialogare creatività e sostenibilità attraverso l’opera di architetti ed interior designers. È con questo scopo che Orsolini – da sempre a fianco degli architetti nella progettazione della casa – promuove il contest “Design your Tile” in collaborazione con Mirage, leader in Italia nella produzione di gres porcellanato. Gli organizzatori hanno infatti consegnato ai cinquanta architetti partecipanti un kit contenente una lastra di gres porcellanato Mirage ed un pennarello nero, invitandoli a decorare la piastrella affrontando un tema estremamente attuale: l’evoluzione dell’architettura sostenibile. Un’architettura cioè che progetta strutture e arredi, limitando l’impatto ambientale, ricercando l’efficienza energetica, il miglioramento dello stato di salute, del comfort e della qualità abitativa. Tutti obiettivi raggiungibili con l’integrazione negli edifici di strutture e tecnologie appropriate.

La sera del 17 ottobre, a partire dalle 17.30, presso lo showroom Orsolini di Roma Ciampino (circonvallazione orientale 4692) una giuria selezionata di esperti menzionerà tre opere che si sono distinte sia per creatività che per l’attinenza al tema. Sono, infatti, tre le personalità scelte tra creativi e professionisti chiamate a giudicare i lavori. Tina Loiodice, un’artista che rivolge la propria attenzione al mondo della Street Art, che ha ideato e progettato noti interventi artistici come i murales nella stazione Metro San Giovanni a Roma; Nora Santonastaso, architetto e design blogger che ha reinventato il concetto di design facendone “un vestito a perfetta misura, per la casa e per la persona” e, infine, Massimo Nadalini direttore creativo di Mosaico+ – realtà professionale che ha rivoluzionato il concetto di rivestimento – oltre che designers recruiter e consulente di ricerca e sviluppo per numerose aziende del settore.

Tutti i lavori saranno inseriti in un percorso espositivo dedicato, aperto al pubblico dal 18 al 28 ottobre. Le tre opere menzionate verranno inoltre esposte presso il Mirage Project Point di Milano (presso Brera Design District) durante il Salone del Mobile 2020.

Per informazioni e partecipazione al vernissage orsolini.it