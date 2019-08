Come difendere la vostra casa quando si va in vacanza

Si va in vacanza e prima di partire è importante proteggere le abitazioni dalle intrusioni. Dalla manutenzione ordinaria all’installazione di impianti intelligenti, tutti consigli utili per partire sereni godendosi le ferie.

L’ estate è arrivata e prima di partire bisogna pensare a come difendere la casa dai malintenzionati. Il periodo è ghiotto: le città sono semideserte e i ladri possono agire indisturbati anche in zone densamente abitate.

Per evitare spiacevoli sorprese al rientro, ci sono diversi accorgimenti utili a proteggere la propria abitazione e una serie di sistemi antintrusione da installare e verificare con un po’ di anticipo.

Manutenzione serramenti ed infissi

La manutenzione in casa è utile tutto l’anno, non solo quando si parte, perché preserva da numerosi fastidi, sprechi ed aumento delle emissioni. Prima della vacanza è però fondamentale verificare che porte ed infissi siano sicuri e che non abbiano subito dei danni durante l’inverno, soprattutto se i materiali sono suscettibili come il legno.

Bisogna dunque controllare che siano perfettamente isolanti, senza punti di debolezza che possano facilitare le intrusioni indesiderate. Le porte d’ingresso devono chiudersi in maniera perfetta e se non si è ancora scelta una porta blindata Roma, soprattutto per una casa indipendente, è meglio intervenire.

Dama Design, azienda specializzata nella realizzazione di progetti ad hoc per serramenti ed infissi propone diverse soluzioni, adoperando materiali ecologici e sicuri, come il PVC, 100% naturale e molto resistente.

In merito alle porte blindate, ci sono molteplici opzioni: da quelle con il sistema a doppia mandata fino a quelle che si possono controllare da remoto.

Con le agevolazioni fiscali del Bonus Casa, si può inoltre recuperare una parte dell’investimento, se si decide di trovare una soluzione duratura sia per le intrusioni sia per la riqualificazione energetica della casa.

Il consiglio è sempre quello di affidarsi a ditte specializzate per poter avere la soluzione giusta al problema, anche se si tratta di manutenzione ordinaria.

Controllo dei sistemi di allarme

In molte case, soprattutto in quelle che si trovano in periferia o in zone isolate, solitamente è già stato installato un antifurto, che scoraggia le intrusioni. Prima di andare in vacanza, è necessario assicurarsi che funzioni bene e che non sia in qualche modo disattivabile per via di qualche debolezza nell’impianto.

Le tipologie di sistemi antintrusione sono numerose e quindi ognuno va controllato in maniera diversa; vi sono però alcune regole che valgono per qualsiasi impianto. La prima è quella di accertarsi che gli impianti elettrici o telefonici a cui sono collegati non siano vulnerabili. I fili esterni e i contatori ad esempio, se sono facilmente raggiungibili, possono essere manomessi con conseguente disattivazione dell’impianto e quindi accesso indisturbato. In seconda istanza è bene verificare i collegamenti alle videocamere con corretto funzionamento delle schede interne e alla centrale dei carabinieri più vicina.

Gli impianti di allarme si possono collegare direttamente ai punti di accesso, come porte finestre che danno su giardini e terrazze e porte d’ingresso. Per scegliere la formula più adatta alla propria abitazione, è preferibile rivolgersi a ditte con un know how importante nel settore. Dama Design per i suoi clienti offre consulenza su tutti i temi che riguardano porte ed infissi, per garantire al cliente la massima efficacia dei loro prodotti.

Qualora non ci fossero ancora installati dei sistemi di allarme, si può pensare di farlo in occasione della partenza. I tempi di installazione non sono lunghissimi e l’investimento in termini economici varia a seconda del tipo di impianto, ma non è così elevato.

Sistemi intelligenti e piccoli escamotage

L’impianto di allarme e la sistemazione degli infissi sono sicuramente azioni che, indipendentemente dall’esigenza di proteggersi dai ladri, andrebbero sempre fatte.

Se una casa è efficiente e sicura si vive sicuramente molto meglio.

Con gli incentivi statali inoltre si riesce anche a riqualificare la propria abitazione ricevendo un rimborso e quindi recuperando gran parte dell’investimento. La tecnologia è diventata un valido supporto anche in questo e migliora sicuramente il comfort abitativo di tutti. Per proteggere la casa si può anche pensare ad una soluzione smart con avvolgibili intelligenti che una volta abbassati non consentono assolutamente alcun ingresso, grazie anche al materiale di cui si compongono.

Vi sono infatti materiali estremamente resistenti e non costosissimi. Per trovare la soluzione più adatta alla vostra situazione, affidatevi a realtà che operano nel settore da anni e che sanno creare progetti specifici per ogni necessità, come Dama Design, che mediante sopralluogo gratuito, propone soluzioni personalizzate e vantaggiose, con un giusto rapporto qualità/prezzo.

Prima di partire per le vacanze, un ultimo aspetto da considerare è quello di non cambiare abitudini o situazioni quotidiane. Un escamotage potrebbe essere quello di affidare al vicino o ad un parente che vive in zona il ritiro della posta e chiedere eventualmente di verificare che sia tutto ok con qualche visita nei giorni di assenza. Se siete in condominio, assicuratevi che la ditta di pulizie sistemi sempre il tappeto in maniera orizzontale per segnalare che c’è qualcuno. Una luce automatica in zone un po’ nascoste dell’abitazione infine, potrebbe essere un accorgimento intelligente per scoraggiare le intrusioni.