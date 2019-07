Chi è e come è diventato ricco Warren Buffet

Warren Buffett è un personaggio piuttosto famoso e molto conosciuto nell’ambito della finanza. Il suo successo e la sua fama derivano in gran parte dai suoi investimenti in borsa, diventando ben presto l’Oracolo di Omaha, soprannome affibiatogli grazie alla sua capacità di analizzare e prevedere l’andamento dei buoni investimenti.

Il suo è l’esempio eclatante che nell’ambito della finanza ci si può arricchire senza per questo diventare disonesti, o degli squali disposti a tutto pur di arricchirsi.

Le origini di Warren Buffet

Warren Buffet è originario del Nebraska, nato nel 1930 fin da giovane ha dimostrato di avere un grande intuito per gli affari, tanto che all’età di sei anni concluse la sua prima transazione riscuotendo discreti ricavi. Acquistò infatti alcune casse di Coca-Cola dal nonno, rivendendo poi ogni bottiglia e ricavandone per ognuna cinque centesimi in più sul prezzo d’acquisto.

Cinque anni dopo fece il suo primo vero investimento, acquistò alcune azioni di Cities Service Preferred al prezzo di 38 dollari ognuno. Il suo acume lo portò a mantenere le tre azioni acquisite quando queste scesero a 27 dollari, per poi rivenderle solamente quando arrivarono a quota 40 dollari. In quest’occasione il titolo ebbe un’impennata, sfiorando il valore di 200 dollari. Da questa esperienza Warren Buffet imparò una severa lezione che divenne il caposaldo del suo modo di agire in futuro.

A soli quattordici anni ebbe la sua prima dichiarazione dei redditi, mentre nel periodo della High School era l’unico studente che possedesse un redditto fisso mensile, grazie all’affitto di una fattoria.

Differentemente dalla maggior parte degli studenti, Warren Buffet non frequento la Harvard Business School, ma bensì la Columbia University. Si laureò e successivamente fondo la Buffet Partnership, società di sua proprietà.

Da qui in poi iniziò la sua scalata verso il successo, che gli derivò da una strategia tanto semplice quanto fondamentale. Questa consisteva nell’analisi dell’andamento finanziario di società minori, solidi e competitive, e aspettare il momento adatto in cui il mercato avrebbe dato il giusto riconoscimento a quella determinata società alzandone il valore.

Saper leggere i bilanci e investire sulle azioni che avranno un incremento positivo nel tempo, è l’abilità maggiore di Warren Buffett, e la maggior parte degli affari condotti da questo straordinario uomo sono andati tutti in porto, senza mai sbagliare previsioni.

Gli investimenti di Warren Buffet

Warren Buffet è possessore di molteplici azioni di diverse aziende, tra cui Coca-Cola, IBM, Procter&Gamble, American Express e tante altre. La sua attuale società, la Berkshire Hathaway si occupa di gestire i maggiori titoli azionari, e tra gli investitori della società spiccano nomi come Bill Gates, tra l’altro grande amico dello stesso Buffett.

Nel 2008, nonostante la crisi imminente, Warren Buffett è stato l’unico in grado di guadagnare grazie alle sue doti, tra le quali quella di non perdere la calma o farsi prendere dal panico nei momenti difficili. È riuscito ad avere un ritorno del 40% sui suoi investimenti, aiutando molte società in difficoltà stanziando dei finanziamenti. Mossa che gli è valsa circa 10 miliardi di introiti.

Queste sue grandi capacità sono ormai fonte di ispirazione per moltissimi uomini d’affari, che pendono letteralmente dalle sue labbra ogni qual volta c’è una decisione importante da prendere, o qualcosa nel mercato azionario si muove.

Personalità di Warren Buffett

Nonostante l’enorme ricchezza e le doti straordinarie, Warren Buffett è un uomo piuttosto semplice, che si distingue dagli altri business man per una vita semplice e all’insegna di antichi valori. Tanto che piuttosto che andare in giro con auto costose, preferisce prendere la metropolitana, e invece di delegare a segretarie o altro personale si concede ancora il lusso e il piacere di rispondere personalmente al telefono.

Vive ancora nella sua casa, acquistata nel 1957, ed è una persona molto generosa, dedita alla filantropia. Tanto che ha decretato che alla sua morte, il suo intero capitale verrà devoluto a cinque diverse fondazioni benefiche. Warren Buffett non è solo un grande uomo d’affari, ma una persona dal gran cuore, ambiziosa ma che ama la semplicità.