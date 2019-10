“Dolcetto o scherzetto” arriva in farmacia. Tranquille mamme, niente medicine amare per i vostri piccoli, ma spazio al gioco e allo stare insieme, per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’informazione.

La Farmacia Igea di Largo Cervinia – sede principale di un gruppo che a Roma conta altri tre punti vendita tra Igea City, San Gallicano, Parafarmacia Gemelli nonché la gestione della Farmacia del Fatebene Fratelli Isola Tiberina- propone, per giovedì 31 Ottobre un momento ludico tutto dedicato ai più piccoli, con animazione, distribuzione di dolcetti e soprattutto la possibilità per bambine e bambini di prepararsi alla notte di Halloween con un “terrificante” make-up curato da un team di MUA professionisti e gratuitamente offerto dal Gruppo Igea.

A partire dalle 16, bimbi e ragazzi potranno usufruire di una seduta di make-up professionale in stile mostruoso e assomigliare al proprio personaggio preferito.

Questa non è che una delle tante proposte che il Gruppo Farmacie Igea ha pensato per dotare i propri spazi di quell’ospitalità e condivisione che ne fa un luogo di incontro, una famiglia, la Famiglia Igea, al di là del mero punto commerciale.

Nei locali di Largo Cervinia (comunemente denominata Piazza Igea) in zona Trionfale, infatti, già da anni le famiglie possono usufruire di un vasto ambiente declinato sulle esigenze della maternità e dell’accudimento: una ludoteca, un punto fasciatoio dove si può tranquillamente fare pit-stop cambio pannolino; un punto-pesata dove un professionista è sempre pronto ad aiutare la mamma in un’operazione non sempre facile, quella di pesare il bambino e infine un settore ampiamente fornito di ogni tipologia d’indumento, dalla gravidanza a tutte le fasce di età infantili.

Vi aspettiamo giovedì 31 Ottobre, a partire dalle 16, per un momento da passare in allegria coi vostri figli.

IL GRUPPO FARMACIE IGEA:

Il Gruppo Farmacie Igea, con 3 farmacie, 1 parafarmacia all’interno dell’Ospedale Gemelli, la gestione della farmacia dell’Ospedale Fate Bene Fratelli S. Giovanni Calibita e con il forte di un volume di vendite generato dall’e-commerce radicato nel tempo e in cui la fiducia dietro al click deriva sovente dal rapporto con la Famiglia Igea, è un indiscusso punto di riferimento del settore in Italia .

Ecco alcuni numeri che, ogni mese, fanno grande l’e-commerce di Igea: 1.500.000 pagine viste ogni mese, un assortimento ineguagliabile di 500.000 prodotti sempre disponibili in giacenza, consegne realmente disponibili su tutto il territorio, in poche ore. Un traffico che genera 10.000 ordini online al mese. Obiettivo del team Igea che cura la parte online poi è assicurare al cliente un’esperienza uniforme e fluida attraverso tutti i canali che interessano lo shopping (dispositivi mobile, PC, punti vendita, direct mail, etc…). I consumatori devono trovare, apprezzare e fidarsi sempre, da qualsiasi punto stiano ordinando, questa è la mission del canale di vendita online Igea.