Festa di fine anno alla libreria Pagina 348

Nonostante il momento di crisi, dovuto alla mancata partecipazione alla campagna scolastica, la libreria Pagina 348 non ha voluto rinunciare a brindare con amici, clienti e scrittori, e sabato 15 dicembre, per il sesto anno consecutivo,si è svolta la Festa di fine anno al teatro della parrocchia Spirito Santo.

Dal compimento dei vent’anni di attività della libreria, nel 2012, questo evento è divenuto ormai un appuntamento fisso per autori e lettori che desiderano mettere al centro del festeggiamento “libri”.

La libreria della famiglia Guerra è un punto di riferimento consolidato non solo per gli abitanti del quartiere, ma anche per chi conosce le innumerevoli iniziative e vuole prenderne parte.

Da Pagina 348, infatti, non si acquistano solo libri, musica e film ma se ne parla. Gli appuntamenti settimanali per le presentazioni dei libri con gli autori sono irrinunciabili. Puoi trovare dal Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, ad Antonio Manzini, l’ideatore del commissario Rocco Schiavone da cui è stata tratta la serie televisiva interpretata da Marco Giallini, a Fabio Bartolomei che con il suo primo libro Giulia 1300 e altri miracoli ha ispirato il film diretto da Edoardo Leo Noi e la Giulia, a Lia Levi, Masolino D’Amico, Andrea Camilleri, Marco Malvaldi, Fabio Stassi, Veronica Pivetti, Massimiliano Bruno, solo per citarne alcuni.

Le attività della libreria non si esauriscono con le presentazioni dei libri ma proseguono con i corsi di scrittura,che registrano il tutto esaurito.E con iniziative come Libraio per un giorno, dove per un giorno un autore si sostituisce al libraio e consiglia ai clienti di Pagina 348 i suoi libri del cuore, o Libri e pennelli in cui la libreria propone un libro e un gruppo di pittori dipinge un quadro che lo stesso libro gli ha ispirato per poi esporre i quadri alla presenza dell’autore. E tanto altro.

Ricordiamo che alla lotta giornaliera delle librerie indipendenti, come Pagina 348, impegnate già per competere con gli sconti delle librerie di catena e soprattutto di Amazon, si aggiunge il rischio di una stangata prevista per il 2020: la riduzione del credito d’imposta di 1,25 milioni (un quarto della dotazione complessiva).

Fino a quando si continueranno a ostacolare coloro che con coraggio e difficoltà decidono di intraprendere attività che hanno a che fare con la diffusione della cultura, come appunto le librerie indipendenti, questo paese non potrà ancora definirsi un paese libero.

Auguri alla libreria Pagina 348!

Elena Martinelli