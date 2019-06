Fondazione Giovan Battista Baroni, 4 bandi nel 2019 per l’inclusione sociale delle persone con disabilita’

Quattro bandi nel 2019 per un valore di 275.000 euro, destinati al territorio del Lazio, per progetti di diverse tipologie volti a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze

La Fondazione Giovan Battista Baroni è un ente filantropico onlus che ha lo scopo esclusivo della solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate per disabilità, promuovendo e sostenendo da oltre 40 anni iniziative volte a migliorare la qualità della loro vita, favorendone l’inclusione sociale e il diritto alla partecipazione attiva, convinti che disabilità non significhi inabilità, ma adattabilità. La ricerca scientifica riveste un ruolo decisivo nel perseguimento di questi obiettivi, e la Fondazione è impegnata nel supportare i progetti rivolti a tale scopo.

Dal 1981, in quasi quarant’anni di attività, la Fondazione Baroni ha destinato circa 7 milioni di euro ad iniziative benefiche sul territorio di Roma, contribuendo a sviluppare numerosi progetti di solidarietà, sostenendo realtà attive nel mondo della disabilità, finanziando anche alcuni importanti progetti di ricerca scientifica in questo ambito.

Per continuare a sostenere le realtà attive nel mondo della disabilità, la Fondazione ha deciso di promuovere quattro nuovi bandi per il 2019, per progetti di diverse tipologie, per un valore complessivo di 275.000 euro, destinati al territorio del Lazio e di Roma. Attraverso questi bandi sosterrà, nell’ambito della disabilità e delle neuroscienze, progetti di ricerca scientifica, borse di studio ed iniziative di assistenza e solidarietà sociale rivolte anche allo sport, allo scopo di favorire sia la ricerca che l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone disabili (le domande vanno inviate entro il 30 settembre. Tutti i dettagli al link https://www.fondazionebaroni.it/bandi.html)

La Fondazione Baroni è nata grazie alla generosità di un uomo, Giovan Battista Baroni, Ufficiale dell’Esercito, che attraverso un lascito e la sua volontà testamentaria ha consentito di aiutare per oltre quarant’anni tantissime persone che da sole non ce l’avrebbero fatta, disponendo che il proprio patrimonio fosse destinato ad opere benefiche a favore di soggetti motulesi, neurolesi e neuromotulesi. Un uomo che ha voluto fortemente promuovere il “dopo di noi”: che la sua filantropia non si esaurisse con la sua vita ma che avesse un futuro concreto anche quando lui non ci sarebbe più stato, ed ha fatto in modo di organizzare questa continuità quando era ancora in vita.

La sua filosofia ha dato risultati: per 40 anni la Fondazione che porta il suo nome ha messo in pratica il suo esempio e raccolto frutti. Oggi questa realtà comunica per la prima volta la sua esistenza, appellandosi alla sensibilità delle persone a considerare quell’atto libero e di responsabilità che è il sostenere con un gesto di solidarietà le iniziative che promuove.

Chi donerà il 5×1000 a favore della Fondazione Baroni (C.F. 80416260588) non solo darà una testimonianza dei valori e delle cause in cui si crede, ma soprattutto un aiuto concreto alla realizzazione di quei progetti che saranno fondamentali per tutte le famiglie e persone in difficoltà che, senza quell’aiuto, non ce la farebbero.

Tra i tanti progetti sostenuti e finanziati, ricordiamo, solo nell’ultimo triennio, quelli di ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del Campus Biomedico, della Fondazione Mario Negri; le borse di studio alla Fondazione Sapienza; i progetti per il sostegno, assistenza disabili e riabilitazione delle Associazioni Un Sorriso per Tutti e I Paguri Onlus; le iniziative per acquisto trasporti disabili e carrozzine sportive alle Associazioni No all’Autismo, Coes, Wheelchair Tennis Roma e Loic Francis; le iniziative di spettacoli per audio e virulesi dell’Associazione Teatro di Roma; i progetti di avvicinamento allo Sport ed inclusione dei bambini disabili delle Onlus Luca Grisolia e Divertitempo.

Sito ufficiale: www.fondazionebaroni.it