Grande entusiasmo oggi a Roma per l’incontro con Marcello Lippi, ospite d’eccezione dello Slam store di Via del Corso

Slam shop Roma, Via del Corso 90, 11 dicembre, ore 15.00-17.00

Slam, il brand genovese di abbigliamento per la vela nato dalla passione per il mare, chiude nella Città Eterna i festeggiamenti per il traguardo dei 40 anni con un fuoriclasse senza tempo come Marcello Lippi, testimonial 2019.

Marcello Lippi, ex CT della nazionale italiana Campione del Mondo nel 2006 e testimonial Slam 2019/2020, oggi ha incontrato velisti, appassionati e tanti fan presso lo store romano in occasione della presentazione in anteprima del nuovo SEA-TY Peacoat, uno dei capi di punta della collezione invernale dell’azienda genovese.

Il nuovo peacoat, realizzato in lana water repellent, studiato con un gilet staccabile con cappuccio, è un capo iconico della linea Sailing, che propone giacche in un materiale monoatomico come il graphene, noto per avere la stessa resistenza del diamante e la flessibilità della plastica, ottimo conduttore termico, antistatico, antibatterico e di rapida asciugatura.

“Siamo molto lieti che un fuoriclasse come Marcello Lippi – afferma Luca Becce, AD di Slam – sia al fianco della nostra azienda sia come testimonial per la stagione 2019/20 che come presidente di Insuperabili la Onlus, sostenuta dalla nostra azienda, che attraverso lo sport restituisce il sorriso ai ragazzi con difficoltà psicofisiche”.

Amante del mare e della vela, Marcello Lippi è alla guida dell’associazione che guarda alle disabilità mettendo al centro tutta la bellezza e la forza dello sport per abbattere le barriere, unire culture e linguaggi, rendere liberi e trasmettere il meglio dei valori dell’uomo. La vela, dunque, diventa uno strumento non solo di socializzazione e divertimento ma anche un mezzo per puntare a un miglioramento psico-fisico.

Performance, grinta, passione e innovazione sono per Slam le parole d’ordine per affrontare il mare, le giornate in barca o a terra.

Slam

Siamo gente di mare, per gente di mare. La vela è il nostro respiro, il vento il nostro battito.

Progettiamo e realizziamo capi speciali per atleti e appassionati che cercano la performance e la tecnica. Slam: uno schiaffo di vento per indossare storia, competenza, adrenalina, passione. Nata quaranta anni fa per rispondere alle esigenze dei veri “lupi di mare”, Slam ha come unica mission quella di rendere la vita dei velisti più confortevole e sicura grazie a capi sportivi tecnici di altissima qualità: caratteristiche che hanno contagiato anche le collezioni sportswear. La vela non è solo passione e adrenalina: richiede anche sacrificio, competenza e, soprattutto, un abbigliamento a prova di imprevisto meteorologico.

Siamo nati a Genova, con i piedi nell’acqua e la burrasca nell’anima.

www.slam.com

SEA-TY Peacoat

Il SEA – TY Peacot D17 è il primo capo della nuova capsule SEA-TY che racchiuderà capi iconici di pregio, reinterpretazioni di capi che hanno fatto la storia di Slam e/o che hanno un design fortemente distintivo e materiali di pregio.

I capi, con ispirazione nautica, prevedono un utilizzo prevalentemente cittadino, da qui il nome della capsula SEA-TY (=SEA + CITY).

E’ un Peacoat classico, realizzato in panno di lana 80/20 trattato TEFLON (idrorepellente) con interno gilet staccabile imbottito in ovatta GRAFENE e realizzato in Nylon Ultralight Cangiante, two tone..

Il trattamento in Telflon oltre a garantire l’idrorepellenza è anche antimacchia.

Il gilet ha, a sua volta, un cappuccio staccabile con visiera e regolazione.

Il sottocollo del peacoat è in tessuto nylon HIGH VISIBILITY come i cappucci delle cerate.

I bottoni logati imitazione corno sono realizzati in materiale riciclato.

La personalizzazione è una stampa reflex : sulla manica sinistra il logo SLAM e sul cappuccio lo SPIN.