Il culto dell’automobile è morto!

E noi l’abbiamo ucciso! Ormai non esiste più il culto dell’automobile, sostituito dal culto del marketing e della tecnologia.

Il mondo è pieno di auto cosiddette “sportive” (alcune anche con motori da supercar) che trasmettono poche o nessuna emozione se non per andar veloci in autostrada e per qualche dispositivo elettronico.

La gente crede di amare una determinata casa automobilistica o un’auto in sé, quando in realtà sta amando la tecnologia presente a bordo di essa, che è ben diverso; i signori a capo delle più grandi e commerciali case automobilistiche lo sanno e queste ultime continuano a sfornare auto castrate da tutta questa tecnologia e dalla struttura tutt’altro che sportiva, trascurando il fatto che non basta la potenza fine a se stessa a fare di un’auto una vettura sport.

L’auto si deve far guidare, non guidarti, né tantomeno intrattenere attraverso la tecnologia.

Deve essere un giocattolo, ogni volta che ci sali sopra deve saperti stampare un sorriso ebete in faccia come un bambino ad un parco divertimenti, e non per lo schermo sulla plancia, il Bluetooth, il quadro strumenti digitale, la retrocamera, il parcheggio assistito, i fari full led, il cambio automatico o il numero di cavalli vapore, ma grazie ad una meccanica ed una struttura talmente raffinate da farti godere anche guidandola a 50 km/h in centro abitato.

Soltanto a questo punto la potenza del motore comincia ad assumere un’importanza, comunque relativa: un’auto leggera, spartana e senza troppi fronzoli, con un telaio da go-kart e un’aerodinamica elevata non ha bisogno di grande potenza e coppia motrice per scattare e andare forte, e sarà sempre e comunque infinitamente più divertente da guidare rispetto ad auto dalla potenza anche quadruplicata ma dall’impostazione e dalla struttura più tradizionali e più votate a lusso e comodità.

E qui, cari amici e vicini, occorre saper fare una netta distinzione tra un appassionato di automobili e un appassionato di comfort e tecnologia.

Ciò che un vero appassionato di auto vuole quando guida è essere una cosa sola con l’auto, stabilire con essa una connessione non virtuale, ma fisica, come cavallo e cavaliere, fino a fondersi in un nuovo essere, una creatura biomeccanica che fa di curve e tornanti il suo habitat naturale.

Vuole un cambio manuale con innesti cortissimi dove leggere le marce sul pomello dalla prima alla sesta, che gli permetta di cambiare, scalare e far salire il motore di giri come e quando vuole, con tre pedali invece di due.

Vuole vedere nel quadro strumenti le lancette analogiche alzarsi sempre più, non un numero digitale in uno schermo a mostrare la velocità.

Vuole un motore termico con un rombo vero, generato dal motore e da un impianto di scarico vero, non dalle casse dello stereo.

Vuole un vero differenziale autobloccante meccanico, non un dispositivo elettronico che tenta di imitarne il funzionamento.

Vuole star seduto a poche spanne dall’asfalto, non già mezzo metro sopra o più.

Vuole una capote in tela, una trazione posteriore e i controlli elettronici disinseribili.

Ciò che un vero appassionato di auto vuole, è veder tornare in auge il culto dell’automobile.

Quello vero.

Gabriele Davelli