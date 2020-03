Iniziativa solidarieta’ di NCC emergenza COVID -19

Nell'ottica di ridurre il più possibile l'espandersi del contagio da COVID-19, la categoria degli NCC (Noleggio Con Conducente), grazie alla collaborazione del Comitato Sindacale NCC di Fiumicino e a FAI Trasporto Persone Lazio, ha proposto alle catene della grande

distribuzione alimentare di mettere a disposizione gratuitamente i propri autisti e veicoli per coadiuvare, in tutta sicurezza, la consegna a domicilio delle spese online nella zona di Roma e provincia.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire la massima collaborazione in un periodo di emergenza e difficoltà come quello che stiamo vivendo, cercando di ridurre il più possibile le lunghe code che si creano fuori dai supermercati che, come sappiamo, possono facilitare la diffusione del virus.

Purtroppo tale iniziativa ha subito una battuta di arresto a causa di alcuni vincoli contrattuali legati alle esclusive che la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ha con le ditte appaltatrici.

Augurandoci che tali vincoli possano essere presto superati in considerazione della situazione eccezionale che stiamo vivendo, confermiamo la nostra disponibilità nel supportare le catene della grande distribuzione. Con lo stesso spirito di collaborazione abbiamo confermato il nostro sostegno ai Gruppi di Acquisto Farmaceutici dai quali siamo in attesa di ricevere un riscontro.

Con questa iniziativa intendiamo offrire gratuitamente i nostri servizi al Paese, a partire dall’area di Roma e provincia, nella speranza che anche un piccolo gesto come questo possa aiutare a superare il prima possibile questa emergenza.