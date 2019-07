Invasione Area 51: come è nata l’idea

Oggi sono davvero tanti i giovani che cercano di creare un qualcosa che diventi subito virale sul web, ma comunque sia nonostante i mezzi che offre la tecnologia sono veramente pochi i giovani che riescono a trarre successo da un post.

Ma nonostante ci sono varie conseguenze da incontrare ci sono dei giovani che riescono a fare diventare i loro post davvero molto virali, di cui hanno addirittura la potenza di essere trattati per più di giorni, settimane o interi anni.

Questa volta un post di un ragazzo su Facebook è riuscito a diventare virale grazie appunto la propria iniziativa, ovvero quella di assalire l’area 51, che si trova appunto in Nevada. Ma adesso cerchiamo di capire che cosa sia davvero successo e sopratutto come è nata quest’idea di assalire l’area 51.

Che cosa è successo realmente?

C’è sicuramente da precisare una cosa che appunto va a rendere tutta questa situazione davvero importante, ovvero il fatto che il ragazzo che ha avviato questo post, lo abbia fatto soltanto per scherzo, ma la situazione attuale di questo momento appunto sembra che sia andata oltre un semplice scherzo, facendo interessare appunto tutta la popolazione degli Stati Uniti e del mondo intero.

Nonostante tutto le autorità competenti hanno risposto alla dichiarazione come se fosse una guerra, appunto rispondendo all’autore del post ed a tutti i partecipanti in un tono abbastanza brusco, facendoli appunto capire che se oseranno avvicinarsi non avranno pietà a sparare. Questa risposta ha appunto rilasciato ancora più benzina, facendo arrabbiare moltissimo le persone di tutto il mondo e sopratutto le persone che parteciperanno realmente all’evento.

Come è nata l’idea?

Tutto è iniziato come abbiamo già anticipato prima, grazie all’idea di un ragazzo che ha avuto la geniale idea di organizzare grazie al famoso social network Facebook, un evento programmato per il giorno 20 Settembre 2019.

Numerose sono state le persone in cui hanno aggiunto ai propri eventi anche quello del presunto attacco all’area 51. Sono state registrate più di un milione di persone che parteciperanno all’evento, il che se si dimostrerà un evento reale, sarà una svolta storica per quanto riguarda gli eventi degli esseri umani.

C’è anche da dire che l’evento sembra bizzarro, grazie al fatto che l’autore del post ha iniziato tutto solo per attirare gente proprio per diventare virale. E’ riuscito a fare diventare il suo post virale, ma adesso ci sono delle conseguenze, appunto tra queste troviamo il fatto che l’evento in questo momento è diventato reale e non più un solo post creato per scherzo.

Comunque il ragazzo dopo alcuni giorni ha pubblicato un post su Facebook spiegando appunto alle autorità ed al governo degli Stati Uniti che lui ha creato il post soltanto per scherzo. Comunque sia l’area 51 ha risposto a tutti quanti dicendo che se l’evento si terrà ci sarà uno scontro davvero critico.

Inoltre tra le cose bizzarre sappiamo anche che l’area 51 ha iniziato a radunare le proprie truppe americane per addestrarle nell’allenamento “Naruto”. Infatti possiamo dire che i soldati che andranno ad attaccare l’area 51, stanno preparando un piano davvero molto specifico nei dettagli, tra questi dettagli troviamo appunto anche che i partecipanti riusciranno a marciare verso l’area 51 attraverso la tecnica utilizzata per correre dal classico manga e cartone animato chiamato Naruto.

Comunque sia sappiamo soltanto che se l’evento succederà davvero, la situazione sarà davvero molto critica, perché il governo degli Stati Uniti ha aggiornato tutta la popolazione dicendo appunto che tutti i partecipanti all’evento che proveranno ad entrare all’interno dell’area 51, saranno totalmente sterminati.

Comunque sia questo sembra risultare davvero una pessima mossa da parte del governo americano, appunto perché si dovrebbe cercare di procedere prima con le buone maniere. Quali saranno mai i segreti che nasconde la cosiddetta area 51?

Forse lo potremo sapere solo il giorno 20 Settembre 2019.