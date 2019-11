La Farmacia IGEA per la Giornata Mondiale del Diabete

Quattro milioni di persone in Italia soffrono di diabete; a questo gruppo di pazienti si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo, più quelli con prediabete (una condizione che può portare al diabete nell’arco di 5 anni) che sono altri 6 milioni. In pratica un italiano su 6 si trova a fare i conti con il diabete e con lui la sua famiglia. Un dato sul quale riflettere in occasione della giornata mondiale del diabete che nel 2019 è dedicata a ‘diabete e famiglia’. Contro le cifre spaventose delle proiezioni per gli anni a venire, l’unico baluardo al quale affidarsi è quello della prevenzione.

Si parla tanto di diabete urbano, di abitudini da implementare a scuola o sul posto di lavoro, di sugar tax. Ma qualcosa nelle strategie di prevenzione messe in campo fino ad oggi non ha evidentemente funzionato. Bisogna cambiare le parole per raccontare questa patologia e forse anche i ‘luoghi’.

Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, la Farmacia Igea di Largo Cervinia 22-23 a Roma, giovedì 14 Novembre 2019, a partire dalle 9:30 e per tutto l’arco della mattinata, offrirà ai propri clienti ed anche ai nuovi utenti che si presenteranno la misurazione gratuita della glicemia e metterà a disposizione, sempre gratuitamente, del materiale informativo per implementare le attività di prevenzione da mettere in campo in particolar modo nello stile di vita alimentare.

Questa giornata è un’altra occasione per dimostrare come il Gruppo Farmacie Igea si collochi sul territorio come un luogo che va al di là della mera vendita dei farmaci, ma piuttosto come un presidio, un luogo di informazione, di incontro e confronto, dove ogni cliente/paziente può affidarsi a un insieme di professionalità che fanno di Igea una vera e propria famiglia. S

i consiglia a tutti gli utenti che sceglieranno di usufruire di questa opportunità di presentarsi a digiuno.

