La Macelleria, la nuova top selection di carne di Maiorana

La selezione di prodotti tipici e di qualità è uno dei maggiori punti di forza di Maggiorino Maiorana, che da 45 anni offre la sua esperienza nell’ingrosso alimentare, nella distribuzione organizzata e horeca, coprendo tutte le categorie del settore.

La profonda conoscenza del mercato ha spinto l’azienda ad ampliare l’offerta di prodotti freschi e freschissimi, di provenienza certificata, per offrire il meglio dell’eccellenza a operatori e consumatori.

La carne, in particolare, sta vivendo un periodo di crescita significativa nei consumi, grazie ad una maggiore conoscenza dei consumatori, dovuta in buona parte anche ai media.

Interpretando le richieste dei clienti, Maiorana lancia il brand La Macelleria Carni Top Selection dal Mondo, avviando la distribuzione di carni provenienti da tutto il mondo, selezionate per fornitori, allevamenti, qualità ricercata e certificata.

La selezione propone i grandi classici italiani, come la Chianina, la Marchigiana e la Scottona, per passare al Manzo danese, il Sashi finlandese, il Bovino prussiano, il Kobe giapponese e il Lombo australiano.

La qualità e freschezza delle carni è garantita dalla piattaforma logistica carni, situata all’interno del Centro di Distribuzione Maiorana a Roma, nell’area industriale di Commercity, dedicata appositamente allo stoccaggio, lavorazione e distribuzione delle carni. In questo modo si accorcia la filiera dal produttore al consumatore, garantendo l’integrità e freschezza del prodotto.

La nuova linea di carni La Macelleria, presente nei Cash & Carry Maiorana, è confezionata secondo le esigenze del mercato nel rispetto di ogni singola tipologia di carne, per garantire il miglior shelf-life.

La carne viene confezionata nelle modalità richieste, coprendo le varie necessità di mantenimento, come il sottovuoto o l’atmosfera controllata in preincarto.

“La forte sinergia tra vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio – spiega Maggiorino Maiorana, Presidente del Gruppo – ci permette di essere più veloci e flessibili nelle scelte per proporre al cliente un’offerta sempre ricca, tracciabile e sicura. Un’esperienza che difficilmente può riscontrare altrove.

Esperienza, conoscenza dei mercati, capacità di individuare e interpretare le esigenze della clientela sono i fattori che hanno maggiormente contribuito alla crescita di Maiorana Maggiorino, grazie anche ad una capillare presenza sul territorio del centro Italia.