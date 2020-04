La straordinaria vita di Luis Sepúlveda, appassionante come i romanzi che ha scritto, inizia il 4 ottobre 1949 a Ovalle (Cile), in una camera d’albergo: i genitori vi si erano rifugiati dopo che il padre di Luis era stato denunciato dal suocero per ragioni politiche. Sepulveda trascorre la sua infanzia a Valparaìso, in compagnia del nonno paterno, Gerardo Sepúlveda Tapia, un anarchico andaluso che era fuggito in America del Sud per evitare una condanna a morte, e dello zio Pepe, a sua volta anarchico. I due gli trasmettono la passione per la politica e per i libri di avventura, soprattutto quelli di Salgari, Conrad e Melville. Tra i quindici e i diciassette anni Luis si iscrive alla Gioventù comunista.

Fin da giovanissimo, inizia a esprimere il suo straordinario talento per la scrittura: dopo essere diventato redattore del quotidiano Clarìn, a soli vent’anni ottiene il Premio Casa de las Americas con il suo primo libro di racconti, Crònicas de Pedro Nadie. Inoltre, nel 1969 vince una borsa di studio per corsi di drammaturgia presso l’Università Lomonosov di Mosca. Tuttavia, viene espulso dall’Ateneo dopo solo quattro mesi, secondo alcuni a causa di contatti avuti con dei dissidenti, secondo altri perché era diventata di dominio pubblico la sua relazione amorosa con una professoressa di letteratura slava, moglie del decano dell’istituto di ricerche marxiste. Tornato in Cile Luis conosce l’amore della sua vita, la futura poetessa Carmen Yáñez, di tre anni più giovane di lui. Tra i due scoppia subito la passione, e Carmen rimane incinta. I due si sposano, nemmeno ventenni, l’11 settembre del 1971; il loro figlio, Carlos, che di secondo nome si chiama Lenin, nasce nel 1972.

Sepúlveda, dopo aver avuto dei contrasti con il padre ed essere stato allontanato dalla Gioventù comunista, sente forte il desiderio di intervenire contro le tante ingiustizie che accadono sotto i suoi occhi in America Latina: decide così di unirsi all’esercito de Liberacion Nacional in Bolivia. Tornato nuovamente in Cile, consegue il diploma di regista teatrale e si dedica ad organizzare spettacoli, oltre che a scrivere racconti e a lavorare alla radio; diventa anche responsabile di una cooperativa agricola. Con l’obiettivo di intensificare il suo impegno politico a difesa dei diritti dei più deboli, Sepulveda si iscrive al Partito Socialista e si unisce alla guardia personale del presidente Salvador Allende.

Ma il suo coraggio gli costa caro e nel 1973, a seguito del colpo di Stato militare di Pinochet, è imprigionato in una minuscola cella della caserma di Tucapel, dove per sette mesi resiste coraggiosamente alle torture, con l’unica distrazione dello studio della lingua tedesca. In seguito, anche la moglie Carmen viene imprigionata e torturata a Villa Grimaldi, il simbolo più crudele degli anni di Pinochet. Sepulveda viene liberato solo grazie alle forti pressioni di Amnesty International ma, consapevole della tragicità della situazione del suo paese e incurante del gravissimo pericolo a cui si espone, nei suoi nuovi spettacoli teatrali ritorna a trattare temi a contenuto politico. Viene così arrestato per la seconda volta e la giunta militare, che in quegli anni è responsabile del dramma dei desaparecidos cileni, lo processa ufficialmente e lo condanna all’ergastolo. Si rivela di nuovo provvidenziale l’intervento di Amnesty International, che fa commutare la sua condanna all’ergastolo in otto anni d’esilio: complessivamente, il coraggioso scrittore passa in carcere due anni e mezzo.

Nel 1977 Sepulveda è quindi costretto a lasciare il Cile mentre la moglie è ancora prigioniera. Lo scrittore tenta in ogni modo di metterla in salvo, pensa perfino al suicidio, ma alla fine non gli resta che cedere alla latitanza; Carmen si salverà solo perché creduta morta, buttata via come un sacchetto per la strada, ma le loro strade resteranno divise per molti anni. La destinazione di Sepulveda, inizialmente, doveva essere la Svezia, dove lo aspettava un posto di insegnante di spagnolo, nonché l’asilo politico concesso dal governo di Thorbjörn Fälldin . Tuttavia l’amore per l’avventura, che lo scrittore ha nel sangue, gli fa preferire di restare nella città del primo scalo del volo per la Svezia, Buenos Aires. Nella capitale argentina non trova però l’appoggio sperato, in quanto tutti i suoi amici erano morti o erano stati a loro volta arrestati; si sposta quindi prima in Paraguay, poi in Ecuador, dove fonda una compagnia teatrale e parte per una spedizione UNESCO che ha l’obiettivo di studiare l’impatto della civiltà sugli Indios Shuar. Per sette mesi, dunque, da indomito amante della vita avventurosa qual è, lo scrittore vive in Amazzonia: tale esperienza, in seguito, gli ispirerà il suo capolavoro, il romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d’amore.

Nel 1978 si unisce ai combattimenti in Nicaragua con la brigata internazionale Simón Bolívar: come premio per questo ulteriore impegno per la democrazia ottiene la cittadinanza nicaraguese. Dopo la vittoria inizia a lavorare come giornalista, e nel 1979 si trasferisce in Europa, dove si stabilisce ad Amburgo, città da lui scelta per la sua ammirazione nei confronti della letteratura tedesca, specialmente per i romantici come Novalis e Hölderlin. Qui vive con la nuova compagna, la tedesca Margarita, che aveva conosciuto in Ecuador, e che gli darà tre figli. In seguito, lavora come giornalista, facendo molti viaggi tra Sud America e Africa, per poi trasferirsi in Francia per un certo periodo, prendendo anche la cittadinanza francese.

Nel 1981 Sepúlveda rincontra la prima moglie, Carmen, a Götemborg, e capisce di non aver mai smesso di amarla. Margarita, saputo di Carmen, accetta di concedere al marito il divorzio. I due organizzano addirittura una festa nella Foresta Nera per celebrare la loro separazione: qui, invitata da Margherita, si presenta Carmen, e i due partono per Parigi per non separarsi più.

Nel frattempo, continua l’impegno sociale di Sepulveda: dal 1982 al 1986 lavora con Greenpeace, dapprima come membro di equipaggio su una delle loro navi, successivamente come coordinatore tra i vari settori dell’organizzazione. Nel 1989 lo scrittore torna in Cile: allo stesso anno risale il suo primo romanzo, il già citato Il vecchio che leggeva romanzi d’amore. Negli anni della maturità Sepulveda trasferisce la passione per la vita nell’arte, e la sua produzione letteraria si fa sempre più ricca e intensa.

Nelle sue opere c’è l’amore per la natura, la rabbia per l’Ingiustizia (Il potere dei sogni e Cronache dal Cono Sud), la passione per l’avventura (Patagonia Express), la dolcezza (Storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare). Quest’ultima opera, intensa e lirica, ottiene uno straordinario successo mondiale, e nel 1998 viene trasposta in un film, animato da Enzo D’Alò. La sua attività letteraria prosegue con il romanzo Diario di un killer sentimentale nel 1996 e la raccolta di racconti Le rose di Atacama nel 2000. Seguono i libri Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico nel 2012; Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza nel 2013; Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà nel 2015; La fine della storia nel 2016; Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa nel 2018.

Lo scrittore, che dal 1996 viveva a Gijon, in Spagna, con la moglie, i figli e il cane Zarko, nel febbraio 2020 viene contagiato dal COVID-19, così come la moglie: contrae la terribile malattia in Portogallo, dove è ospite al festival letterario del Correntes d’Escritas, tenutosi a Povoa de Varzim dal 15 al 23 febbraio. Dopo aver avvertito i primi sintomi del COVID-19, è ricoverato al Hospital Universitario Central de Asturias di Oviedo, dove si spegne il 16 aprile seguente.

Federica Foca’