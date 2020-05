L’evoluzione del commercialista negli ultimi 10 anni e previsioni per il futuro di questa professione

Norme fiscali che cambiano ogni anno, una lista infinita di scadenze e meno tempo da dedicare alla gestione della parte più “noiosa” del lavoro in proprio. Non è un caso che sempre più persone si rivolgano a commercialisti via web per velocizzare ogni passaggio e sbrigare tutte le pratiche burocratiche.

Abbiamo intervistato il titolare di Servizio Contabile Italiano, che ci ha raccontato come è cambiato il settore dell’attività di consulenza online negli ultimi anni e come sarà sempre più rivoluzionato grazie alle nuove tecnologie.

Quali sono stati i cambiamenti nel settore delle consulenze fiscali online in questi dieci anni?

Dieci anni fa molta meno gente si rivolgeva online per cercare un parere contabile o semplicemente per un commercialista. Molti lo rifiutavano categoricamente, di principio: non accettavano il concetto di non dover parlare con un commercialista a distanza senza vederlo in persona. Per anni siamo rimasti ancorati all’idea del classico studio di commercialisti in città, ma le esigenze sono cambiate.

Oggi la gente addirittura preferisce servizi online, tutti gli imprenditori e professionisti sanno usare computer e smartphone e vogliono funzionalità avanzate che permettono di fare più in fretta e spendere meno. E tutto senza dover uscire di casa: è una grande libertà in più, in un periodo in cui il tempo è sempre più prezioso.



Il cambiamento legislativo ha permesso allo studio un lavoro più semplificato?

La mole di lavoro in questi dieci anni è cresciuta notevolmente, anche se in alcuni casi la normativa fiscale ci sta venendo incontro. È questo il caso, ad esempio, del regime forfettario: abbiamo avuto una notevole semplificazione per tutto quello che riguarda la gestione di ogni libero professionista con regime agevolato.

Abbiamo visto però un aumento della burocrazia per il restante delle attività. La speranza è sempre quella che lo Stato scelga di migliorare la vita professionale dei suoi cittadini e di procedere con la semplificazione tanto attesa anche per le aziende e le partite IVA ordinarie.

Come vede il futuro?

La tecnologia sta entrando sempre di più nella fiscalità e prevedo che verranno introdotti ulteriori sistemi di controllo digitali come è stato già fatto con fatturazione elettronica e scontrino elettronico. La sfida per il commercialista resterà quella di conoscere le dinamiche che questa tecnologia comporta ed educare i propri clienti al corretto uso.

Il nostro compito, come commercialisti, è soprattutto quello di togliere ulteriori pensieri a liberi professionisti e aziende che già hanno molto su cui lavorare. Speriamo che vengano introdotte nuove norme più snelle e che il lato fiscale smetta di essere percepito come un peso insormontabile.

E per le consulenze?

Negli ultimi tempi noto sempre più la tendenza al voler avere consulenze a distanza. Fare consulenze private in uno studio al riparo da orecchie indiscrete è utile soltanto a una piccola fascia di persone. Al telefono si possono discutere le stesse cose senza perdere tempo. Ritengo ormai superata la classica formula dello studio di commercialisti in centro città, impossibile da raggiungere e francamente anacronistico. Il futuro è digitale.

Ancor di più se consideriamo il periodo storico che stiamo vivendo. La consulenza online permette di ridurre i contatti diretti senza dover interrompere l’attività di milioni di professionisti. Nell’ultimo mese i contatti con i nostri clienti sono decuplicati per cercare di aiutarli a fare chiarezza tra scadenze fiscali, bonus per professionisti e imprese ma anche per poter approfittare dei finanziamenti, a fondo perduto o tasso zero, che sono stati stanziati dall’inizio della crisi.

Il nostro modello di lavoro ci ha permesso di poter proseguire con le attività e di poter aiutare molte più persone rispetto ad uno studio tradizionale.

E di questo devo ringraziare tutto il mio staff perché hanno lavorato veramente duro.

Qual è la domanda indiscreta più frequente?

Spesso chiamano persone che ci chiedono come devono fare per non pagare più i contributi INPS. Noi semplicemente gli spieghiamo che vanno pagati e basta. Sembra incredibile, ma non tutti sono consapevoli dell’importanza di pensare al proprio futuro. È importante avere i contributi necessari per poter andare in pensione il giorno che non si potrà più lavorare.

Sentiamo spesso parlare di commercio elettronico come il futuro? È qualcosa di buono per i giovani?

La maggior parte dei giovani che prova a fare commercio elettronico non si rende conto che in realtà sta buttando via il proprio tempo e denaro. In particolare, tutti coloro che vendono articoli di elettronica non si accorgono che è pressoché impossibile avere un minimo di margine utile per garantirsi una vita dignitosa. Soltanto quelli che si specializzano in certe nicchie di mercato riescono ad avere successo. Serve avere un po’ di occhio e di lungimiranza.

Come vede il panorama delle startup?

I titolari delle startup italiane sono spesso molto improvvisati e disorganizzati. Fin dall’università i ragazzi vengono spinti a realizzare i loro progetti. Molti hanno idee brillanti, ma finiscono poi per creare dei team di lavoro che non sono in grado di gestire per mancanza di esperienza, giovane età o scarsi fondi. Va a finire che in pochi mesi non hanno più soldi e chiudono.

Piuttosto suggerirei agli startuppari di preparare parte del progetto mentre mantengono il loro posto di lavoro, occupandosene la sera e nel weekend e lanciarsi una volta che le basi siano un minimo solide. Si tende a pensare che sia possibile ottenere tutto e subito: non è così. Serve organizzazione, tenacia e tanto, tanto sacrificio.

In più, consigliamo sempre di non improvvisare, soprattutto dal punto di vista fiscale. Le cose da sapere sono tante e serve l’assistenza di un esperto per provvedere a tutto. A volte si perdono occasioni incredibili semplicemente perché non si è a conoscenza di nuove regole introdotte dallo Stato per spingere le nuove attività e le startup. Avere successo significa anche riconoscere di aver bisogno della giusta consulenza, quando serve.