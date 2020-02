Il make-up protagonista a Roma International Estetica 2020

Il make-up è uno dei grandi protagonisti di Roma International Estetica. Durante la fiera si terranno moltissime dimostrazioni e corsi tenuti da massimi esperti del settore che presenteranno le ultime tendenze o trucchi adatti per ogni occasione.

Le nuove tendenze trucco estate 2020 – inverno 2021 di Pablo Durante Roma International Estetica, Pablo, tra i maggiori make-up Artist in campo internazionale, sarà accompagnato da due testimonial d’eccezione: la modella e Miss Mondo Italia 2009 Alice Taticchi, e Giada Tropea, Miss Mondo Italia 2016, per presentare le tendenze trucco per l’estate 2020 e inverno 2021. Un ampio spazio sarà dedicato all’optical art, e al make-up anni ’60. Le due miss saranno vestite dallo stilista Flavio Filippi che ha recentemente sfilato ad AltaRoma.

Responsabile artistico della linea di trucco “Gil Cagnè” e docente di trucco presso la facoltà di cosmetologia dell’Università di Ferrara, Pablo ha messo il suo talento e impegno a favore delle donne colpite da tumore o vittime di violenza. Nel suo make make-up Studio “Face Place” a Roma forma i giovani talenti di domani.

Trucco correttivo, e semipermanente: dimostrazioni e corsi con Viviana Ramasotto

I corsi di trucco tenuti da Viviana Ramasotto, make-up artist nota nel mondo dello spettacolo, introdurranno a tecniche innovative di make up: da quello correttivo per valorizzare gli occhi e l’arcata sopraccigliare, al make-up di ringiovanimento, fino al trucco semipermanente su pelle finta in 3D, in cui verranno analizzate tutte le tecniche miste principali al fine di poter creare una linea perfetta, naturale e duratura.

Un focus sarà dedicato al trucco sposa da tutto il mondo, si va dal classico a quello arabo, a quello indiano.

Il make-up del nuovo millennio: un amico per il benessere della pelle

Il make-up trova ampio spazio anche nella sezione dei convegni. Domenica 2 febbraio la Dr.ssa Claudia Riccardi di AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), farà il punto sulla diversa visione del trucco nel nuovo millennio. I prodotti, grazie all’innovazione nell’ingredientistica e alla funzionalità, sono tra i più validi compendi di salute e benessere per la pelle, oltre a rappresentare ancora oggi il simbolo del fascino (femminile e non solo) dal punto di vista strettamente “beauty.

La cosmetica in fiera

Le ultime novità in campo cosmetico trovano la loro vetrina a Roma International Estetica. Sono molti i prodotti innovativi che vengono presentati. Sicuramente il tema portante è combattere i segni del tempo: ci sono creme realizzate con oro puro, totalmente Made in Italy, che grazie ai costituenti attivi consente di raggiungere ottimi risultati con rughe visibilmente levigate, luminosità, pelle più tonica e compatta, idratazione. Creme a base di Argirelina®, un principio attivo e sicuro per il trattamento di rughe, cicatrici, borse e occhiaie, l’ultima scoperta nel campo della cosmesi ad effetto immediato anti età, senza bisogno di iniezioni o interventi invasivi sulla pelle. Anche la lotta alla cellulite, trova un nuovo alleato in una crema liporiducente e anticellulite di concezione completamente diversa, direttamente nata dalla biotecnologia e sperimentata sottovuoto in condizioni simili all’atmosfera spaziale.