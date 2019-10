TACCUINO

SCUOLA, MARTEDI’ 29/10 A ROMA ENRICO MONTESANO E TOBIA ZEVI PRESENTANO CONCORSO

Martedì 29 ottobre (ore 11), A Roma, nell’Istituto Regina Margherita a Trastevere (via Madonna dell’Orto 2), presentazione concorso “Roma si progetta a scuola”, promosso dall’Osservatorio ‘Roma! puoi dirlo forte’, presieduto da Tobia Zevi. Interverrà Enrico Montesano.

Un concorso rivolto a studenti, genitori, docenti, dirigenti scolastici e dipendenti delle scuole capitoline dal titolo “Roma si progetta a scuola” per realizzare progetti formativi che migliorino la qualità dell’istruzione, in particolare attraverso azioni innovative di interazione con il territorio e nel rispetto dell’ambiente. In palio un premio di 20mila euro assegnato da una giuria composta da Marisa Casale, Don Francesco De Franco, Ernesto Menicucci, Enrico Montesano e Tobia Zevi.

E’ l’iniziativa promossa dall’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte!”, presieduto da Tobia Zevi, che verrà presentata a Roma, martedì 29 ottobre (ore 11), nell’Istituto Regina Margherita (via Madonna dell’Orto 2 – Trastevere), luogo dal forte valore simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l’Unità d’Italia.

Interverranno, tra gli altri, il presidente dell’Osservatorio, Tobia Zevi, i membri della giuria del concorso Enrico Montesano, Ernesto Menicucci, Marisa Casale, la dirigente scolastica del Regina Margherita, profssa Pasqualina Mirarchi.

“In una città da rifondare – dice Zevi – dobbiamo partire dai ragazzi e dalle scuole, per questo abbiamo deciso di investire sui loro progetti investendo risorse nel miglioramento dell’offerta formativa e didattica a scuola”.