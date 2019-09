McDonald’s – Al via la nuova campagna con i dipendenti protagonisti

Al via una nuova campagna McDonald’s con i dipendenti protagonisti. Anche una romana tra i testimonial. Giulia Angeletti, Manager del ristorante di Tor Bella Monaca, scelta tra i 24.000 dipendenti d’Italia per raccontare il lavoro da McDonald’s. La campagna invita a partecipare al Talent Day: Sabato 14 settembre nei 600 McDonald’s italiani tutti potranno scoprire il lavoro da McDonald’s e candidarsi a una delle oltre 1.000 posizioni aperte in tutta Italia.

Nuove opportunità in tutta Italia, programmi di formazione per i dipendenti e percorsi di crescita professionale: McDonald’s racconta il lavoro con una nuova campagna pubblicitaria su stampa, web e digital e presenta il Talent Day, una grande iniziativa che si terrà il 14 settembre dalle 8:00 alle 18:00 nei 600 ristoranti d’Italia.

Ambizioni, progetti professionali e di vita, storie di persone alla prima esperienza o che di strada ne hanno già fatta. McDonald’s Italia ha scelto di raccontare il lavoro con la voce e i volti dei suoi dipendenti: tra questi anche Giulia Angeletti, Manager del ristorante di Tor Bella Monaca, che nella campagna ha raccontato la sua esperienza e i suoi progetti. Una scelta, quella di entrare a far parte della squadra McDonald’s, dettata dalla necessità di conciliare il lavoro con gli studi. A tre anni dal suo ingresso in McDonald’s Giulia, 21 anni, ricopre un ruolo di responsabilità all’interno del ristorante, grazie a un percorso di crescita che l’ha portata a diventare Manager. Le piacerebbe ora continuare a crescere in McDonald’s e lavorare nella sede.

“Ho iniziato a lavorare in McDonald’s per pagarmi gli studi, oggi sono Manager di un ristorante – dice Giulia. Quello che pensavo potesse essere un impiego per avere un supporto economico si è trasformato nella mia carriera. Ho avuto l’opportunità di entrare in un mondo stimolante, dinamico e anche divertente e spero che condividere la mia storia possa essere di ispirazione per gli altri”.

La ricerca di talenti su tutto il territorio nazionale è continuativa: il Talent Day di sabato 14 settembre sarà l’occasione concreta per visitare uno degli oltre 600 ristoranti in tutta Italia e degli 86 presenti in Lazio, incontrare i dipendenti McDonald’s – dal direttore al manager ai crew – e candidarsi alle 1.000 posizioni ancora aperte in tutto il territorio italiano entro il 2019.

“Questa iniziativa significa molto per noi. Apriamo le porte dei nostri ristoranti per raccontarci, attraverso i nostri dipendenti che accoglieranno candidati e chiunque sia interessato a conoscere meglio la nostra realtà in tutti i ristoranti d’Italia raccontando cos’è il lavoro da McDonald’s e le loro esperienze”, ha dichiarato Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia “Siamo un’azienda in forte crescita e cerchiamo talenti per continuare a farlo insieme. L’obiettivo del Talent Day è mostrare le opportunità che McDonald’s offre in termini di carriera, crescita e percorsi che permettano di realizzare progetti e aspirazioni personali”.

McDonald’s conta in Italia 24.000 dipendenti che lavorano in 600 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. La maggior parte è composta da donne (62%), che sono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald’s è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni e per consultare le selezioni già attive www.mcdonalds.it/entra-nel- team/lavorare-da-mcdonalds