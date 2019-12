NABA, Nuova Accademia di Belle Arti mette in palio oltre 200 borse di studio “Dai spazio al tuo talento”

E apre le porte del suo campus milanese per l’Open Day del 14 dicembre

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti lancia la nuova edizione del programma di borse di studio “Dai spazio al tuo talento”, in partnership con Centri Porsche di Milano, dando la possibilità ai candidati più meritevoli di frequentare uno dei suoi corsi triennali di primo livello in e apre le porte del suo campus milanese per l’Open Day del 14 dicembre ingua italiana e in lingua inglese per l’anno accademico 2020/2021 nel suo campus di Milano e nella sua nuova sede di Roma.

In previsione del suo quarantesimo anniversario che avverrà il prossimo anno, infatti, l’accademia mette in palio oltre 200 borse di studio a parziale copertura della retta di frequenza per le sedi di Milano e Roma. Le scholarship saranno accordate per il primo anno e potranno essere rinnovate per il secondo e terzo anno a condizione che vengano rispettati i requisiti di merito previsti dal bando di concorso.

Un’opportunità imperdibile per chiunque ambisca ad intraprendere una brillante carriera nelle aree di studio offerte da NABA: Comunicazione e Graphic Design, Design, Fashion Design, Arti Multimediali, Scenografia, Arti Visive. Prerequisiti indispensabili sono il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore valido o il conseguimento di tale titolo entro l’a.a. 2019/2020. Coloro che intendono partecipare dovranno iscriversi all’esame di ammissione in modalità B che consiste nella preparazione di un progetto creativo in seguito valutato da una apposita commissione. A parità di merito sarà presa in considerazione la data di iscrizione all’esame di ammissione, qualunque sia la sessione scelta.

Le prossime date dei test di ammissione, a cui è possibile iscriversi fino a tre giorni prima, sono: 11 febbraio, 7 maggio e 14 luglio per il campus di Milano, 18 febbraio, 7 aprile e 16 luglio per Roma. Il bando di concorso, contenente il modulo di partecipazione, è scaricabile dal sito www.naba.it, dove è possibile trovare anche tutti i dettagli dell’iniziativa.

Inoltre, tutti gli studenti interessati a scoprire i corsi e i servizi dell’Accademia potranno partecipare all’open day che si terrà nella sede di Milano, in via C. Darwin 20, sabato 14 dicembre dalle ore 10.30 alle 16.30.

Un’occasione per entrare in contatto con docenti e studenti oltre a scoprire più da vicino come si svolge la vita accademica. Sarà, infatti, possibile partecipare ad un incontro formativo personalizzato utile per approfondire informazioni riguardanti l’ammissione, gli alloggi, le strutture e i servizi, ma anche visitare le mostre allestite all’interno del Campus con i progetti realizzati dagli studenti dei diversi dipartimenti e frutto delle varie iniziative che l’Accademia porta avanti in collaborazione con importanti aziende italiane ed internazionali.

L’open day sarà, dunque, un momento importante per toccare con mano ciò che viene prodotto da chi attualmente frequenta i diversi corsi e che in base alle ultime ricerche trova occupazione nell’89% dei casi entro un anno dal diploma accademico grazie alla collaborazione con oltre 1.000 aziende, istituzioni, agenzie e studi.

Per registrarsi all’open day e consultare il programma completo visitare il sito: https://www.naba.it/it/open-day

NABA

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nata per iniziativa privata a Milano nel 1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo.