NH Collection Roma Fori Imperiali apre le sue porte nella Città Eterna per regalare un’esperienza di soggiorno indimenticabile

e una vista incredibile sulle bellezze architettoniche dei Fori Imperiali, il Vittoriano e la colonna Traiana.

· Con la sesta apertura a Roma, NH Hotel Group conferma la sua strategia di sviluppo in Italia e l’obiettivo di consolidare la sua presenza nella capitale.

· Natale Giunta firma l’offerta enogastronomica del Ristorante “Oro Bistrot” e di “Secret View – Rooftop Cocktail Bar”

unendo le sue origini siciliane con i sapori romani e il suo estro creativo.

La Roma di Cesare e di Augusto e dei film come “Ben Hur” e “Cleopatra”. La Città Eterna rappresentata attraverso pellicole indimenticabili come quelle della “Grande Bellezza” e della “Dolce Vita”. La capitale nella sua essenza e autenticità. NH Collection Roma Fori Imperiali è il nuovo boutique hotel a 5* di NH Hotel Group che conduce dritto al cuore della città capitolina, al centro di una storia millenaria che tutto il mondo ammira.

NH Collection Roma Fori Imperiali è la sesta struttura del Gruppo che apre le sue porte in città – dopo NH Collection Roma Palazzo Cinquecento, NH Collection Roma Centro, NH Roma Villa Carpegna, NH Collection Roma Giustiniano, NH Collection Roma Vittorio Veneto – e la quinta sotto l’insegna NH Collection, brand upper upscale del Gruppo NH sinonimo di eleganza, alta qualità ed esperienze uniche. Realizzato all’interno di un elegante edificio risalente al XIX secolo, NH Collection Roma Fori Imperiali promette un’esperienza davvero unica che conduce alla scoperta della Roma antica, quella raccontata e conosciuta da tutti anche grazie alle pellicole del filone “peplum”: un viaggio nel tempo che inizia dall’ingresso dell’hotel e culmina presso la terrazza panoramica al sesto piano con una vista d’eccezione sui Fori Romani, il Vittoriano e la colonna Traiana.

I servizi e i comfort tipici del brand NH Collection contraddistinguono le 42 camere della struttura, di cui ben 9 suite, alcune delle quali offrono la possibilità di affacciarsi su una delle aree archeologiche più maestose di tutta Roma. Dalla Superior alla Premium, dalla Junior Suite fino alla Suite, sono tutte dotate di una serie di comfort davvero unici: materassi eternity (alti ben 33 cm!) e comodi cuscini assicurano un lungo e piacevole riposo mentre Wi-Fi gratuito, macchine per caffè Lavazza e TV con schermo piatto rendono ancora più confortevole il soggiorno in camera. Da non perdere la Suite Fori Imperiali, dotata di tutti i comfort, ideale anche per chi desidera trascorrere momenti romantici con il proprio partner perdendosi con lo sguardo nell’incredibile vista sui Fori Romani e il Complesso del Vittoriano.

La proposta enogastronomica di “Oro Bistrot” e “Secret View – Rooftop & Cocktail Bar”

Aperta sia agli ospiti che agli esterni, anche l’offerta enogastronomica di NH Collection Roma Fori Imperiali è davvero unica e all’insegna della tipicità del territorio italiano. In questo viaggio all’insegna del gusto, NH Collection Roma Fori Imperiali ha deciso di farsi accompagnare dal famoso chef Natale Giunta, già consulente di altre due strutture del Gruppo (NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e NH Collection Taormina) e che qui a Roma porta le sue origini siciliane e il suo sapere culinario. Il suo “Oro Bistrot” è un’offerta ristorativa completa: un matrimonio di gusti e sapori tipicamente italiani che partono dalla colazione à la carte al pranzo, fino ad arrivare alla cena che profuma di un incontro straordinario tra la città di Roma e la Sicilia. Al “Secret View – Rooftop & Cocktail Bar”, invece, gli ospiti possono gustare alcune delle proposte cocktail firmate dallo chef Natale Giunta rilassandosi alla vista dei Fori Imperiali sulla terrazza al sesto piano, luogo ideale anche per organizzare eventi e feste private.

Il Menù alla Carta di Oro Bistrot profuma dell’incontro tra Roma e la Sicilia, terra d’origine dello chef. Il pistacchio, gli agrumi e la melanzana sono solo alcune delle materie prime scelte da Natale Giunta per rendere omaggio alla sua terra. A queste si uniscono altri prodotti e altre culture culinarie: non mancano quindi abbinamenti ispirati alla cucina romana o altre proposte più innovative.

La proposta di cocktail, che risente di influssi internazionali, è firmata “Secret View – Rooftop & Cocktail Bar” e si caratterizza per un’offerta ricercata e in linea con gli ultimi trend in tema di Mixology. Gli ospiti di NH Collection Roma Fori Imperiali possono degustare i loro drink presso la magnifica terrazza al sesto piano, un luogo apparentemente segreto che si apre su Roma e sulle sue meraviglie.

