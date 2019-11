Noleggio barche Lazio, come navigare senza skipper

Navigare per conoscere le più belle coste italiane

Che il nostro Paese sia tra i più interessanti da conoscere, è cosa risaputa. Così come è nota la bellezza delle nostre coste, che rende l’Italia una delle più affascinanti destinazioni mediterranee per coloro che amano navigare.

L’ampia varietà di coste e spiagge italiane offre scenari sempre differenti; d’altronde con quasi duemila chilometri di costa, il nostro Paese è quasi completamente circondato dal mare.

Sempre più persone stanno scegliendo le coste del Lazio per godere delle bellezze del mare nostrano.

Uno degli itinerari di maggior successo è senza dubbio quello che passa per alcuni luoghi descritti nell’Odissea, nella quale Ulisse, eroe del poema, attraversò il mare laziale incontrando la Maga Circe nei pressi, appunto, del Circeo.

La zona è ricca di bellezze naturali e archeologiche; merita una visita la zona di Sperlonga, con la meravigliosa Grotta di Tiberio. Di grande bellezza sono anche le Isole Ponziane; su tutte segnaliamo Ventotene e Ponza, che dà il nome al gruppo insulare. Continuate poi la vostra esplorazione del litorale pontino visitando Terracina, Gaeta e San Felice Circeo.

Altrettanto valide le rotte che conducono verso il Nord della Regione e che portano alle spiagge toscane.

Il periodo più indicato per il noleggio di una barca nel Lazio e per conoscere le sue splendide coste, è quello che dalla metà del mese di maggio arriva fino al mese di ottobre.

Gli appassionati del mare che hanno acquisito la qualifica di skipper, possono approfittarne per acquistare o noleggiare un natante con il quale vivere una vacanza all’insegna della massima libertà, potendo scegliere un itinerario che meglio si adatta ai propri desideri.

Un’esperienza indimenticabile

Non è necessario essere armatore per vivere la propria passione e navigare i mari italiani; un grosso vantaggio però può essere rappresentato dall’essere in possesso della patente nautica, che si può acquisire grazie a corsi specifici, necessari per raggiungere le competenze per poter navigare in modo autonomo.

Uno skipper infatti non deve necessariamente possedere una propria imbarcazione ma deve essere in grado di poter gestire un viaggio in mare.

Se si tratta del vostro battesimo del mare in qualità di skipper, può essere una buona idea farsi accompagnare da un vero esperto di navigazione con il compito di supervisionare le vostre scelte e farvi acquisire quella dimestichezza necessaria per gestire ogni aspetto che riguarda lo skipper. Partite con il bel tempo e scegliete le zone dove il mare non è grosso; il Lazio, anche grazie al suo clima mite, può darvi diverse possibilità in questo senso.

L’esperienza di vivere una crociera al comando di una barca a vela o a motore è senza dubbio indimenticabile e vi permetterà di navigare secondo la vostra volontà e in assoluta libertà di azione.

Noleggiare un natante senza skipper vi permetterà di pianificare il vostro tragitto marittimo che potrete modificare a seconda delle circostanze e dei gusti personali per scoprire in totale autonomia i luoghi più belli del Lazio.

La convenienza di noleggiare una barca

Tra navigare o possedere una barca corre una significativa differenza. Acquistare un natante anche di seconda mano, rappresenta una spesa importante alla quale occorre aggiungere un importo mensile per la sua gestione, senza considerare eventuali riparazioni, tasse e così via.

Per questa ragione non tutti coloro che hanno una patente nautica, sono proprietari di un’imbarcazione.

Ciò non determina il fatto che non si possa avere l’opportunità di sfogare la propria passione per la navigazione, perché esistono realtà imprenditoriali che si occupano proprio di noleggiare le imbarcazioni.

Importante è scegliere la barca che maggiormente si adatta alle necessità (ma anche all’esperienza) dello skipper anche se, inizialmente, è consigliato affittare barche che garantiscano una gestione semplice e intuitiva.

Prima di scegliere la giusta barca da noleggiare, è necessario considerare le proprie esigenze e quelle dei propri passeggeri onde individuare il natante più adatto per soddisfare ogni esigenza.

Una volta scelta l’imbarcazione più adatta a voi, non vi resta che prenotare e partire per il vostro viaggio alla scoperta delle bellezze del mare laziale.