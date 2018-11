Ospedale in piazza: screening gratuiti a Villa Tibera

Piazza Sempione, Roma, sabato 1 e domenica 2 dicembre dalle 9.30 alle 16.00. Ospedale in piazza: screening gratuiti con i medici di Villa Tiberia Hospital.

L’ospedale romano organizza due giorni dedicati alla prevenzione con consulti in 11 specialità

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute: Villa Tiberia Hospital di Roma, ospedale polispecialistico accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, mette a disposizione dei cittadini romani i suoi specialisti sabato 1 e domenica 2 dicembre in piazza Sempione per consulti e screening gratuiti in undici diverse specialità.

Obiettivo di Ospedale in piazza è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione: un controllo tempestivo, infatti, può individuare precocemente eventuali patologie, che necessitano di cure mediche o chirurgiche più approfondite. La prevenzione è infatti la migliore strategia per monitorare il proprio stato di salute ed è da sempre al centro dei percorsi di cura di GVM Care & Research.

Una struttura di circa 400mq con 11 ambulatori attrezzati e confortevoli accoglierà i pazienti durante tutto il weekend.

I cardiologi controlleranno la corretta funzionalità del cuore attraverso un Elettrocardiogramma (ECG); gli specialisti in Neurochirurgia saranno impegnati con consulti sulla postura e sulle patologie della colonna vertebrale; nello spazio dedicato alla Dermatologia, invece, saranno disponibili controlli della pelle e dei nevi; l’endocrinologo si occuperà della consulenza sulle patologie tiroidee con il supporto di un ecografo; ampio spazio alle tematiche legate alla chirurgia generale, con particolare riferimento alle patologie dell’apparato digerente, e alla Nutrizione; per adulti e bambini consultiodontoiatrici; per chirurgia vascolare la consulenza riguarderà la salute delle gambe, con possibilità di sottoporsi a Ecocolordoppler agli arti inferiori; una consulenza specialistica sarà dedicata alle donne per la prevenzione delle principali patologie in ambito senologico; una prova della vista e un primo consulto verrà fornito dall’ambulatorio di Oculistica, aperto ad adulti e bambini; consultiurologici potranno monitorare lo stato di salute, in particolare per le patologie prostatiche; infine l’Otorinolaringoiatra fornirà dei consulti per le patologie dell’orecchio, anche per pazienti pediatrici superiori ai 10 anni d’età.

Quando: sabato 1 e domenica 2 dicembre 9.30 -16.00

Dove: Piazza Sempione, Roma

Screening gratuiti senza prenotazione, fino ad esaurimento posti

Per maggiori informazioni: www.villatiberiahospital.it