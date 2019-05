Pensiero del giorno – Abitudini Pericolose

Riporto brani di un servizio apparso di recente su un Venerdì di Repubblica:

Lo scrittore americano Alex Berenson ha pubblicato un libro intitolato: ‘Ditelo ai vostri figli – La verità su marijuana, malattia mentale e violenza’ in cui pone all’attenzione dei lettori le sue ricerche circa la pericolosità di tale droga. L’ultima ricerca è quella pubblicata sul Journal of Neuroscience in cui si specifica come a un adolescente basti uno spinello al giorno per modificare il volume delle zone del cervello legate alla memoria e all’emotività.

Ulteriori ricerche confermano che l’assunzione di cannabis peggiora l’orientamento, le capacità cognitive e dà dipendenza.

Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria infantile all’Ospedale del Bambin Gesù di Roma ribadisce che l’uso dell’erba fa insorgere una malattia come la schizofrenia due anni prima del normale.

Il cervello degli adolescenti è sensibilissimo e, a lungo andare, porta allo scadimento generale del quoziente intellettivo.

Un sociologo della cooperativa sociale Parsec, Claudio Cippitelli, fa riferimento all’aumento della potenza della cannabis e dei suoi derivati e alla presenza di cannabinoidi sintetici, esempio lo ‘spice’ che può avere livelli di tossicità acuta ragguardevoli.

Durante gli anni scorsi, la percentuale media del principio attivo (il Thc) è aumentata del 110%, passando dal 7 al 16% per l’hashish e dal 6 al 12% per la marijuana.

Entrando nel dibattito sull’opportunità di legalizzare la marijuana in America, Alex Berenson avverte che quest’ultima è una vera e propria droga mentre Claudio Cippitelli informa che ‘il sistema delle offerte delle droghe propone prodotti sempre più potenti’ e, quindi, più nocivi.

‘Se a guidare il mercato è il profitto’ osserva Gaetano Di Chiara, farmacologo dell’Università di cagliari ‘la droga diventa più potente’.

Da ex collaboratrice del Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi, noto come, ai nostri giorni, si rilevi la mancanza di una campagna di sensibilizzazione a tappeto che volga a mettere in guardia i ragazzi di tutte le età dalla droga, piaga sociale che può spesso sfociare in violenza, malattia e morte.

Maria Rosaria Fortini