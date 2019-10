Pensiero del giorno – Ami, un Amico dalle Stelle

Mi ha molto colpito la lettura di tre volumetti scritti da Enrique Barrios: ‘Ami, un amico dalle stelle’,’ Ami ritorna’ e ‘Ami e le città segrete’.

Sono libri per bambini. Narrano la storia di Pierre, un ragazzino sudamericano che un giorno, sulla spiaggia, incontra un piccolo essere venuto dallo spazio.

Inizia per Pierre un viaggio di apprendimento e di escursioni tra le stelle. E’ un’occasione per ricevere un insegnamento sulla vita extraplanetaria e su sé stesso.

La storia è volutamente una favola ma l’autore riferisce che gli insegnamenti li ha ricevuti realmente da esseri saggi che hanno condiviso con lui le verità essenziali del creato e dell’essere evoluto.

Prima verità, l’Amore, che rappresenta il Principio Fondamentale dell’Universo. Tutto nasce e si evolve grazie all’Amore. Senza di esso, non può esservi vero progresso e gioia.

Siamo abituati a parlare di amore sentimentale e romantico ma ci facciamo la guerra tra noi. Ci sentiamo rudi e disincantati, abbiamo perduto la capacità di scambiare con semplicità emozioni e parole e siamo preda, per lo più, di sentimenti distruttivi quali la rabbia, la gelosia, l’invidia, l’avidità.

L’Amore Universale trascende tutto questo. Porta alla fratellanza, al mutuo soccorso, alla collaborazione, all’abbondanza.

Nel terzo libro Pierre, insieme ad Ami, parte alla scoperta di civiltà turbolente come la nostra e di altre di maggiore evoluzione nello spazio o all’interno dei pianeti. Ami è in missione ed è venuto sulla Terra per donare la sua visione di fratellanza e di aiuto cosmico che permetterà ai terrestri, grazie all’Amore, di procedere nel cammino di crescita perché non si autodistruggano.

Il concetto di Amore come collante dell’universo non è un termine ‘di moda’. Ci sentiamo ridicoli a parlarne o, al massimo, infantili. Al contrario, l’animo fanciullo è più vicino allo spirito del cervello razionale ed è per questo che i tre libri di Barrios arrivano al ‘cuore alato’ di un gran numero di lettori.

Dice Pierre: ‘Lui mi ha spiegato che in mondi progrediti come il suo ‘adulto’ o ‘vecchio’ significano ‘persona che ha perso il contatto con la magia della vita. Che ci sono vecchi di 15 anni e bambini di 100’.

Maria Rosaria Fortini